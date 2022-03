La banda británica Porcupine Tree, que en 2021 anunció su regreso a la actividad musical, agendó concierto en Chile en el marco de su nueva gira mundial.

El tour, el primero del grupo desde octubre de 2010, que se enmarca en el lanzamiento de “Closure/Continuation”, su último disco, arribará al país el próximo 7 de octubre en Movistar Arena.

La preventa del show, exclusiva para clientes de Entel y Scotia Visa, estará disponible desde el lunes 14 de marzo a las 11:00 horas, por dos días o hasta agotar stock, mientras que la venta general se iniciará el miércoles 16 de marzo a las 11:01 horas por Puntoticket.

Los valores para el primer recital de Porcupine Tree en Chile fluctúan entre los $109.250 (Platea Zafiro) a los $33.350 (Tribuna).

El tramo comenzará el 10 de septiembre en el Meridian Hall de Toronto, y luego continuará en Montreal, Cambridge, Nueva York, Filadelfia, Washington DC, Chicago, Irving, Denver, San Francisco y Los Ángeles, para luego suma Ciudad de México, (4 de octubre) y tres días después en Santiago de Chile.

Los shows en Europa y el Reino Unido comienzan el 21 de octubre en Berlín, y culminarán en el famoso SSE Arena de Londres, Wembley, el 11 de noviembre.

La banda integrada por Steven Wilson, Richard Barbieri y Gavin Harrison publicó recientemente “Of The New Day”, el último sencillo de su esperado nuevo disco, que saldrá a través de Music For Nations/Megaforce Records el viernes 24 de junio.

“‘Of the New Day’ es una canción de renacimiento, que emerge de la oscuridad”, comentó Wilson, fundador de Porcupine Tree.

“Suena engañosamente simple, una balada reconociblemente atípica de Porcupine Tree. Eso es hasta que te das cuenta de que la longitud de los compases cambia constantemente, pasando de compases regulares de 4/4 a 3/4, a 5/4 a 6/4, 11/4, de modo que la pista nunca se asienta en ningún otro tiempo constante. Es lo que Porcupine Tree a veces puede hacer muy bien, proponer una idea básica que es casi intelectual o matemática, pero llevarla a cabo de una manera que suene completamente natural y accesible”, agregó.