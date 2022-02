El ex Oasis se refirió a los 70 años de reinado y entró al debate sobre las composiciones de la estadounidense. De paso, envió un ácido mensaje a su otrora rival de los noventa.

Una extraña comparación hizo Liam Gallagher al momento de describir a la reina Isabel II en el marco de la celebración de los 70 años de su reinado; todo esto en una entrevista donde también se refirió al conflicto público entre Taylor Swift y su compatriota Damon Albarn.

“No es que sea anti-Royals. Me gusta la reina. Creo que es como un pequeño Jedi. Es muy buena”, confesó el exvocalista de Oasis a la revista británica NME, quien días atrás confirmó visita a Chile para noviembre próximo.

A pesar de lo anterior, el músico aseguró que no está dispuesto a arrodillar ante nadie: “Desde luego no pienso ir allí para tener que inclinarme ante ningún coño. No lo haría por nada del mundo”, señaló.

En diálogo con el mismo medio, Liam también tuvo palabras para la polémica entre Taylor Swift y Damon Albarn, quien afirmó en una entrevista con Los Angeles Times que la cantante no escribía su propia música.

“¿Quién lo dice? Todos esos jodidos álbumes de Gorillaz son coescritos, ¿no? Noel también insiste en ello: ‘Soy más importante que tú porque escribo mis malditas canciones"”, comentó Liam.

Sus dichos no son al azar: con Albarn al frente de Blur y Liam del lado de Oasis, juntos animaron en los noventa la controvertida “Batalla del Britpop”, construcción de los medios británicos de la época que enfrentó a ambas bandas innumerables veces.

“Bueno, él (Damon Albarn) no volverá a decir eso con tanta ligereza, ¿verdad? ¿No lo mandaron a volar los Swifters? Pienso que Taylor es jodidamente genial, amigo. Ella escribe sus canciones y estoy seguro de que es coautora junto con otros”, agregó.