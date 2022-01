La cantante chilena Mon Laferte acabó preocupando a sus seguidores cuando informó que estaba pasando por un complicado momento en su embarazo.

Esto debido a que la voz de Salvador reveló que se encontraba lejos de redes sociales debido a que estaba sufriendo contracciones tempranas.

“Mis amores, ando desconectada”, comenzó escribiendo, para luego asegurar que se encuentra “en reposo, ya que estaba con contracciones y es muy pronto aún”.

Tras eso, la artista le pidió a sus fanáticos que quienes puedan, “manden amor”.

Mis amores, ando desconectada, en reposo ya que estaba con contracciones y es muy pronto aún ☹️ así que manden amor. — Mon Laferte (@monlaferte) January 29, 2022

Mon Laferte anunció en agosto de 2021 su embarazo. “Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más… Me siento a medias de alguna manera”, dijo entonces.

Entonces, la artista aseguró que llevaba un año intentando embarazarse. “Es un deseo que me vino a los treintaitantos porque antes no quería tener hijos”, reveló mediante un video vía Instagram.

La cantante, además, transparentó los sentimientos que le despierta la llegada de su hijo: “Tengo miedo porque tengo que estar cuidándome mucho, tengo que estar en reposo absoluto, tengo mucho miedo todavía. Me queda un par de semanitas para estar bien”, dijo.

De igual forma, hace algunos días utilizó las redes sociales para presentar el nombre de su bebé, cuando mostró una imagen de una prenda que la voz de Biutiful creó con sus propias manos. “Primer tejido que hago para mi hijo Joel”, escribió.

“Ya tengo ocho meses de embarazo y estoy muy nerviosa y emocionada”, añadió luego en su publicación.

De acuerdo a la Clínica Mayo, un parto prematuro se produce cuando las contracciones regulares provocan la apertura del cuello del útero después de la semana 20 y antes de la semana 37 del embarazo.

En caso de sospechar alguno de los síntomas de un parto prematuro, el establecimiento aconseja no preocuparse de confundir un falso trabajo de parto con el verdadero y contactarse con su médico tratante. “Todos estarán satisfechos si se trata de una falsa alarma”, explican.