Tal como ha sido la trágica constante de las últimas décadas, 2021 fue un año de luto para el rap y sus exponentes. DMX, Young Dolph y el chileno The Clown fueron algunos de los artistas que se convirtieron en mártires del género que predomina la industria musical global, pero que al mismo tiempo es escenario de asesinatos, ajusticiamientos, suicidios, sobredosis y venganzas que parecen no tener tregua. A continuación, un repaso por algunos de los decesos que remecieron la escena musical el año recién pasado.

DMX

Tras días de hospitalización y agonía, el 9 de abril el reconocido rapero estadounidense DMX murió a la edad de 50 años. Casi una semana antes, había sido internado en Nueva York a causa de un ataque cardíaco provocado por una sobredosis del que no pudo recuperarse más. “Earl fue un guerrero que luchó hasta el final”, señaló su familia mediante una declaración pública.

Lil Loaded

Apenas a los 20 años, Dashawn Robertson, reconocido en el circuito internacional del rap como Lil Loaded, falleció a raíz de un suicidio sólo a días de haber conseguido un Disco de Oro en EE.UU. El músico enfrentaba cargos por homicidio involuntario a raíz de un tiroteo que terminó con víctimas fatales en octubre de 2020.

Young Dolph

A tiros, afuera de una tienda de galletas de Memphis, asesinaron en noviembre pasado a Young Dolph, justo cuando salía del inmueble. Los disparos vinieron desde las ventanas de un vehículo que lo esperaba en la acera. Aquella no era la primera vez que el rapero era atacado en la vía pública: en 2017, fue baleado en el frontis de una zapatería en Hollywood, y ese mismo año su camioneta fue objeto de más de 100 disparos en Charlotte, Carolina del Norte.

Drakeo the Ruler

La semana pasada, el rapero Drakeo the Ruler murió a causa de una apuñalada en el festival Once Upon a Time in LA, en Los Angeles, EE.UU. El evento fue cancelado ipso facto: “Hubo un altercado entre bastidores. Por respeto a los involucrados y en coordinación con las autoridades locales, artistas y organizadores, se decidió no continuar”, señalaron desde la productora a cargo. El hecho aún está siendo investigado.

The Clown

Impacto causó en octubre la muerte del cantante chileno The Clown (26), figura de la escena urbana local. El deceso se produjo en medio de un robo a una barbería de Lo Espejo, donde un grupo de delincuentes ingresó con el fin de robar un automóvil. “The Clown”, cuyo nombre real era Francisco Orellana Ramírez, recibió un disparo en su cabeza tras negarse a entregar sus joyas y pertenencias.

Black Rob

Robert Ross, más conocido como Black Rob en el circuito hip hop estadounidense, murió a los 51 años en Atlanta, víctima de un paro cardiaco. El músico llevaba años lidiando con problemas de salud, los que empeoraron a principios de año tras sufrir varios derrames cerebrales y una fatal insuficiencia renal. Uno de sus grandes éxitos, fue el recordado “Whoa!”.

Slim 400

Un tiroteo acabó con la vida de Slim 400 a los 33 años, en pleno auge de su carrera. La secuencia de su asesinato fue registrada por una cámara de seguridad contigua al domicilio del ataque. En ella, se ve cómo a duras penas el músico intenta esquivar las balas recibidas. Su deceso ocurrió en la Urgencia de un hospital de Inglewood, California. Las impactantes imágenes del ataque acontecido a principios de diciembre, causaron revuelo en EE.UU.

Baby Ceo

El joven rapero Baby Ceo, que ganó su nombre tras debutar con 14 años de edad, murió a los 20 en medio de un tiroteo en Frayser, Tennessee. El músico, uno de los “protegidos” del también fallecido Fredo Santana (Savage Squad Records), falleció de inmediato en el lugar. En su viralizado debut musical, con menoría de edad mediante, Jonathan Brown rapeaba apuntando armas de fuego a la cámara y hablando de drogas, pandillas y sueños de fama.

Emani 22

La cantante de R&B Emani 22, recordada por canciones como “Feelings” y “Close”, falleció en un accidente automovilístico a la edad de 22 años. “Ella luchó con valentía y el equipo médico hizo todo lo posible para ayudarla en su recuperación. El lunes 11 de octubre Emani sucumbió a las lesiones después de un trágico accidente”, señaló su representante, Fred Green. El productor discográfico J Maine la definió como “una persona maravillosa que literalmente iluminaba cualquier habitación en la que se encontraba”.

KTS Dre

64 tiros terminaron con la vida de KTS Dre en julio de 2021. Los disparos vinieron desde dos vehículos que lo acorralaron, en un hecho que fue descrito por la policía como una emboscada. KTS Dre llevaba días en libertad tras cumplir una condena en la cárcel. Londre Sylvester tenía 31 años y una carrera artísticamente exitosa. Su partida, como tantas otras, replantea una pregunta que continúa causando escalofríos en el mundo: ¿hasta cuándo seguirá la violencia en el rap?