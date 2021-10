Las acusaciones de abuso sexual de tres mujeres contra el guitarrista Ken Stringfellow han derivado en la disolución de su histórica banda, The Posies, luego de 35 años de actividad.

Las denuncias se conocieron mediante una investigación de la emisoras KUOW y NPR (National Public Radio) de Seattle, en la que se recabaron decenas de testimonios y registros documentales sobre las acusaciones.

Una de las denunciantes acusó al también excolaborador de R.E.M y Big Star de haberla obligado a mantener relaciones sexuales en un baño de hotel en San Francisco, en donde incluso la mordió.

El último detalle no es aleatorio: otra mujer también asegura haber recibido el mismo ataque tras ser violada mientras dormía. El caso de la tercera presunta víctima es distinto: según su relato, mantuvo una relación sentimental que se volvió cada vez más “dramática, abusiva y destructiva”, en la que él la habría obligado a abortar.

Este año, las tres mujeres se conocieron y acordaron hacer públicas sus denuncias: “(Tenemos) la esperanza de que otras puedan reconocer señales de abuso en sus propias relaciones, y que poco a poco, a medida que se cuentan estas historias, la balanza se incline más hacia la justicia”.

Stringfellow, por su parte, negó rotundamente las acusaciones: “Soy sensible a la agresividad y no es algo con lo que me sienta bien. No he querido lastimar a nadie, nunca. Nunca querría dañar a nadie con quien esté manteniendo una relación, sexual o de otro tipo”.

“El consentimiento ha sido la base de todas las relaciones sexuales que he tenido, y la violencia nunca ha formado parte de ninguna de esas relaciones. Simplemente no es lo que soy. Soy una persona que respeta a las mujeres”, añadió.

Jon Auer, guitarrista en The Posies, señaló que el grupo se quebró en agosto pasado, cuando supo de las denuncias contra su excompañero: “Dejé The Posies en cuanto me enteré de lo que había contado una de estas mujeres. Pedí explicaciones a Ken con una llamada por teléfono, y después cancelé los conciertos programados y le dije directamente que no trabajaría con él nunca más”.

Frankie Siragusa, quien se sumó al grupo hace seis años, también decidió apartarse de la banda: “Ya no quería que me asociaran con mi héroe de toda la vida. Tenía un montón de carteles de giras colgados y enmarcados en mis paredes, y muchas cosas de Posies de las giras decorando mi casa. Lo he tirado todo”.

Sus parejas

Si bien su actual esposa lo defendió y reconoció que llevan una “relación no monógama”, su expareja, Kim Warnick, también integrante de Visqueen y The Fastbacks, reveló que las cosas entre ambos no terminaron del todo bien.

“Aunque él nunca me puso la mano encima, fue horrible lo que tuve que lidiar con todas sus infidelidades. Nunca jamás te cases con un hombre por su voz”, dijo.