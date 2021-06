El nuevo anuncio de Taylor Swift con respecto a la reedición de su catálogo musical revolucionó las redes sociales.

Esta vez, se trata de “Red”, álbum de 2012 que este 2021 tendrá una nueva versión con material inédito y versiones extendidas de algunas de sus canciones.

“Musical y líricamente, Red parecía una persona con el corazón roto”, escribió Swift en su anuncio, donde detalla que el álbum debutará el próximo 19 de noviembre.

“Como para probar piezas de una nueva vida, entré al estudio y experimenté con diferentes sonidos y colaboradores”, agregó sobre el disco, que tendrá 30 canciones (el original, cuenta con 16).

La nueva lista incluye una versión de 10 minutos de “All too well”, composición que consagró al recuerdo de Jake Gyllenhaal, su pareja durante 2011-2012.

En redes sociales, el anuncio de la reversión de Taylor, de la nueva “All too well” y el recuerdo de la otrora mediática pareja, desencadenaron una ola de memes y reacciones convirtiendo el nombre de la estadounidense en uno de los conceptos más replicados en Twitter a nivel mundial.

A continuación, algunas de las bromas y mensajes que se han multiplicado en internet en las últimas horas:

jake gyllenhaal: he superado a taylor swift taylor swift sacando la versión de 10 minutos de all too well:pic.twitter.com/ykoqq1hmCZ — donny act 2 (@gossipXXbabylon) June 18, 2021

taylor cómo que vas a sacar red tv con 30 canciones y all too well de 10 minutos pic.twitter.com/zaSZYO1P24 — ane (@anaditocallejas) June 18, 2021

Jake Gyllenhaal viendo que Red tendrá 30 canciones y que All too well durará 10 minutos #RedTaylorsVersion pic.twitter.com/z5rAMtSsjP — Marta💛💛 (@SwiftEme) June 18, 2021

El equipo de marketing de Jake Gyllenhaal ahorita: pic.twitter.com/1W31oGcHtK — C (@cecygarciaa) June 18, 2021

Taylor anunciando el re lanzamiento de RED el día del cumpleaños de scooter Braun. pic.twitter.com/TaNW9Eq05X — Mar (@MarianaBuenoM) June 18, 2021

Jake al enterarse que Taylor Swift sacará los 10 minutos de All too well en RED: pic.twitter.com/fhExrCN8et — samanta (@minseoknini8) June 18, 2021

Jake Gyllenhaal (El Bufandas) al ver que Taylor Swift lanzará #RedTaylorsVersion y que All Too Well durará 10 minutos: pic.twitter.com/jN2jlFU4x5 — Dany Kent | FanDomo (@FanDomo_) June 18, 2021

bueno basta de llorar con treacherous ahora voy a llorar con treacherous (taylor’s version) pic.twitter.com/GVS88m5wdQ — enso pere (@antosgv) June 18, 2021