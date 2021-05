Tras casi 40 años de silencio discográfico, Abba, una de las bandas de música pop más influyentes de todos los tiempos, confirmó que este 2021 publicarán nuevo material de estudio.

Así lo aseguró uno de sus compositores y fundadores, Björn Ulvaeus, quien en diálogo con el matutino australiano The Herald Sun se refirió a los planes del colectivo sueco para los próximos meses.

“Habrá música nueva este año, eso es definitivo. Ya no es un caso de que pueda suceder, sucederá”, sentenció, de acuerdo a declaraciones que recoge el semanario británico New Musical Express.

“Somos muy, muy buenos amigos. Los cuatro nos metimos en el estudio por primera vez en 40 años y hay algo en saber por lo que hemos pasado. Es difícil de describir, pero hay vínculos muy fuertes entre nosotros”, agregó.

El material fue fruto de una reunión secreta en 2018, un año después que anunciaran una gira con hologramas digitales titulada “ABBAtars”.

“I Still Have Faith In You” y “Don’t Shut Me Down”, dos canciones que aún se mantiene inéditas, son parte de aquella aventura discográfica que ahora completarán tres nuevas piezas a modo de “compensación” por los años de espera de la gira virtual. “Todavía suena muy ABBA”, aseguró el autor.

“Una de ellas es una melodía pop, muy bailable. La otra es más atemporal, más reflexiva; eso es todo lo que diré. Es nórdico triste, pero feliz al mismo tiempo”, comentó sobre las composiciones, que ya suma tres aplazamientos.

A su vez, el músico descartó cualquier tipo de película biográfica sobre ABBA en un futuro próximo. “No creo que lo queramos en realidad; ciertamente, sé que no querría un actor, no mientras esté vivo, para interpretarme en una pantalla grande. A los demás creo que tampoco”, aseguró a BBC Breakfast.