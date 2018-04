Abba anuncia gira y sus primeras canciones inéditas en 35 años

Una de las bandas m√°s recordadas y exitosas del pop europeo acaba de anunciar su regreso musical. Se trata de Abba, la m√≠tica agrupaci√≥n sueca que publicar√° en 2018 sus primeras canciones in√©ditas en 35 a√Īos.

La noticia la confirmaron bajo los códigos de la modernidad: con un fotografía en la cuenta oficial del grupo en Instagram, donde detallan que ya tienen dos canciones nuevas para un inminente disco de estudio y planes de una gira internacional.

Los miembros originales de Abba ya confirmaron presencia para la gira, cuyo itinerario a√ļn no ha sido develado.

“La decisi√≥n de lanzarnos al excitante proyecto de la gira con avatares ha tenido una consecuencia inesperada. Todos sentimos que, despu√©s de 35 a√Īos, ser√≠a divertido unir fuerzas de nuevo e ir al estudio de grabaci√≥n”, se lee en el comunicado que firman Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Bj√∂rn Ulvaeus y Agnetha F√§ltskog.

“As√≠ que lo hicimos. Y ha sido como si el tiempo se hubiera parado y solo nos hubi√©ramos ido a unas peque√Īas vacaciones. ¬°Una experiencia genial!”, comentaron en el anuncio. I Still Have Faith in You, una de las nuevas composiciones, ya fue confirmada para un especial de fin de a√Īo que emitir√° la televisi√≥n sueca.

