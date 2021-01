Consultado sobre las teorías conspirativas que giran alrededor de las vacunas del covid-19, Joaquín Sabina sacó la voz y no tuvo miedo de emplazar a uno de sus principales difusores: su colega Miguel Bosé.

En diálogo con la revista Esquire, en una entrevista que concedió junto al músico español Leiva, el compositor se mostró dispuesto a vacunarse, aunque con un matiz: “Yo sí lo he pensado. Por edad y por problemas de pulmón por culpa del tabaquismo estoy en zona de riesgo. Pero tampoco voy a hacer cola”, dijo.

“A mí no me asusta la muerte, pero sí el deterioro, la dependencia. Mi padre murió de alzhéimer, y eso me aterroriza. Nunca jamás pensé llegar a los 71 años haciendo giras, cantando, escribiendo canciones… Es un regalo de la vida que no creo haber merecido”, agregó.

Sobre la conspiranoia que causa la inoculación a nivel mundial, y en específico sobre los dichos de Miguel Bosé y Enrique Bunbury, dos de los principales críticos del tema en España, Sabina no esquivó los calificativos.

“Siempre ha habido sectas extremas y excesivas, y esta es una contemporánea. Es una secta”, dijo.

La pregunta y su respuesta hacían alusión a los descargos de la voz de “Morena Mía” sobre el covid-19 vía redes sociales, donde aseguró que las vacunas habían sido creadas para instalar microchips en la población.

“A estas (vacunas) se les podrían añadir también diversos metales, aún más tóxicos de los que ya incluyen, adyuvantes ilegales o el llamado ‘polvo inteligente’, todos ellos atentando contra nuestra salud y sin nuestro consentimiento”, escribió Bosé en agosto pasado a raíz de la pandemia.

“Llevada a cabo esta fase, y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades”, añadió.