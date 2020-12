Este sábado 12 de diciembre, a las 21:00 horas, Myriam Hernández ofrecerá un concierto desde el desierto de Atacama para todo el mundo. Se trata del capitulo 2 de “Todo es Escenario”, una saga de “shows pandémícos” con el que la baladista más influyente de Latinoamérica pretende refrescar la oferta de conciertos en línea.

“Comenzamos a hablar en familia de cómo imprimirle algo para que fuesen atractivos estos recitales, para que no fueran en escenarios clásicos. Y es mi hijo Jorge quien dice: ‘mamá, ¿por qué no utilizas la naturaleza como escenario?’. Encontré tan linda la idea, además que nos ayuda a crear conciencia: de lo bella que es y de que hay que trabajar para cuidarla”, cuenta la artista a BioBioChile.

El primer show de “Todo es Escenario” se realizó a orillas del océano Pacífico, con rotundo éxito. “Queremos ir a distintas partes de nuestro país, y en la medida que se pueda, ir viajando a otros e ir mostrando lugares especiales, naturales”, agrega.

(P): ¿Cómo has vivido la pandemia? ¿Cuáles conclusiones sacas en limpio después de este año?

(R): Es un momento complejo, todavía no lo asimilamos, pero siempre le pido a Dios que esto pase. Ha sido tremendo para las familias que han perdido seres queridos, creo que es lo más tremendo. Haber perdido un padre o a una madre, en fin, es difícil, pero hemos tomado esta pandemia con mi familia con harta reflexión, tratando de verle el lado positivo. Agradeciendo que estamos sanos, tranquilos sobre todo, y creando música y haciendo conciertos, utilizando las herramientas que tenemos a disposición.

(P): Estabas grabando un disco cuando ocurrió esto. ¿Cuál será el futuro de ese trabajo?

(R): Sí. La verdad, ya tengo cinco canciones completamente listas, las grabamos en EE.UU antes de la pandemia, con Jacobo Calderón, mi productor. Hemos seguido trabajando en estos días, y estamos creando las nuevas canciones que ya estás listas, sólo queda grabarlas, con el fin de poder mostrarlas en el primer trimestre o semestre del próximo año.

Las nuevas canciones, tal como adelanta la voz de Te pareces tanto a él, continúan explorando la veta romántica de la autora: “A mí me encanta cantarle al amor, es la línea mía, de siempre, es lo que esperan siempre de mí también, apuesto al amor siempre”.

Este viernes, en la primera edición de los Premios Musa, otorgados por el holding radial Iberoamericana Radio Chile, Hernández recibirá el galardón a la trayectoria, reconocimiento que hoy saluda con emoción.

“Lo hemos pasado mal en pandemia, no han sido tiempos fáciles, entonces recibir un premio a la trayectoria, que valoren tu trabajo, tu vida artística, es maravilloso. Un bálsamo. Se lo dedico a toda la gente que ha hecho de mí una artista”, dice.

(P): ¿Qué tipo de dificultad que le tocó vivir a usted, le gustaría evitar para las nuevas cantantes chilenas que se abren camino en el extranjero?

(R): (En mis inicios), trabajé muy duro porque vivía en un país que estaba muy lejos. Mi centro de operaciones en Chile era difícil. Tenía que hacer promoción en 8 o 9 meses del año, viviendo en México, Colombia, etc. Eso hoy no cambia mucho, pero es más fácil porque tenemos Internet. Pueden hacer esas promociones por Zoom, viajar por el mundo a través de internet. Para mí, lo más complicado era tener que dejar tanto tiempo Chile, y tener que “marcar” a nuestro país en el aspecto musical. Tener que hacer contexto para las nuevas generaciones es más fácil; Chile se hoy mucho más famoso que antes, no van a pasar cosas tan difíciles. Ninguna es fácil, pero las carreras artísticas hoy se dan en un ambiente más natural. Hay muchas chilenas que les va bien afuera, Cami, Mon Laferte, Anita Tijoux, Paloma Mami, Francisca Valenzuela. Cuando yo comencé era la única y tenía que hablar de Lucho Gatica, entones era más difícil.

(P): ¿Qué opinión te merece lo que ha hecho Cami en tan pocos años?

(R): Me encanta, ha hecho una carrera preciosa, tiene un estilo muy personal. Se ha hecho un nombre con una propuesta diferente, que ha gustado. Es bonita, tiene una linda voz, tiene buenas canciones, me encanta.

(P): Y en lo televisivo, ¿a qué atribuyes el éxito de “Yo soy”? Volviste a la TV como una jurado…

(R): Yo siempre confié en el programa. Me gustaba la idea, además me acomodaba mucho, estaba dentro de lo mío. Porque era un programa familiar y cercano a la gente, y se dio de esa manera. Yo creo que la gente quiere entretenerse. Además en la familia siempre hay uno que otro imitador. La gente se siente identificada, acerca a la familia y es cercano. Tiene todo para ser un programa exitoso, y esto demuestra que a la TV le faltan programas familiares.

(P): Antonio Vodanovic desmintió los rumores de una supuesta discusión contigo en las grabaciones. ¿Qué ocurrió realmente?

(R): A lo mejor no habían noticias ese día (ríe). Lo encuentro entre ridículo y chistoso. No es tema para mí, con Antonio llevamos mucho tiempo de amigos. Nos llevamos bien en Viña, cuando hicimos el festival, es amigo de mi marido, le quiero mucho además. Uno puede tener diferencias, que las hablamos y son públicas, pero lo molestamos con Cristian (Riquelme), nos reímos y nos reta, (porque) somos los compañeros de curso pelusa. Entonces cuando leí eso fue como: qué aburrido, qué onda. Además surgió de un momento público, porque lo vi. Y es que él me acorta una frase y yo le digo, ‘esto es así’, y él me dice, ‘no’. Entonces fue como eso, nada que ver.

(P): ¿Cuál es tu opinión sobre la suspensión del Festival de Viña del Mar 2021? Vodanovic propuso hacer algo este año con los artistas que “nacieron” en Viña…

(R): Estoy de acuerdo en que debería hacerse algo. Me hubiese encantado. Esto es lo que yo me imagino: Antonio sobre el escenario de la Quinta Vergara, el animador más emblemático del evento, en un Zoom con los artistas importantes del Festival que han pasado por ahí. Eso hubiese sido maravilloso. Todavía hay tiempo.