Los libros suelen ser una de las mejores formas para adquirir nuevas perspectivas sobre los ámbitos de la vida. También a través de la neurociencia, psicología y literatura, hay ciertas claves que permiten establecer un estímulo directo que favorece la salud mental.

“La lectura, al implicar imaginación, mentalización, anticipación y aprendizaje, funciona como un ‘ejercicio’ para el cerebro. Aunque no sea un músculo, nuestro cerebro necesita ser estimulado”,indicó Augusto Buchweitz, investigador del Instituto do Cérebro, en una entrevista publicada en el sitio web de la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), de Brasil. Asimismo, mediante la lectura podemos encontrar las herramientas vitales para mantener el bienestar emocional.

A continuación, revisaremos algunos libros que permiten fomentar el aprendizaje y la imaginación para tener una vida plena, con la posibilidad de acudir al conocimiento que plasman las siguientes lecturas.

Hábitos atómicos de James Clear

Uno de los best seller que se ha mantenido arriba en los rankings es el libro “Hábitos atómicos” de James Clear, con 10 millones de ejemplares vendidos, donde el autor promueve una eficaz forma de conseguir pequeños cambios positivos de conducta. De igual modo, el escritor difunde la idea de que “los hábitos que en un principio pueden parecer pequeños y poco significativos, se transformarán en resultados extraordinarios si tienes la voluntad de mantenerlos durante varios años”, recogió una nota de Infobae.

Es más, Clear sostiene que su principal estrategia es lograr un avance sostenido de 1% para acumular la ganancia durante un período más extenso de tiempo, además de crear un sistema para avanzar lentamente. Es esta la clave de su éxito, trabajar todos los días en uno mismo. “Nunca dejar de avanzar, siempre buscando la siguiente manera de ser 1% mejor”, sostiene.

Una guía sobre el arte de perderse de Rebecca Solnit

En esta obra, la autora afirma a través de una serie de ensayos que internarse en lo desconocido e incómodo no es necesariamente algo negativo. Por lo mismo, Solnit rescata que el conocimiento obtenido en los momentos de incertidumbre, permite desarrollar ciertas reflexiones sobre nuestro lugar en el mundo.

Dicho de otro modo, el extravío es parte esencial de la vida, lo queramos o no, sostiene Solnit.“La palabra lost (perdido en inglés), viene del nórdico antiguo, que significa la disolución de un ejército”. Por esta razón, la escritora esgrime que “muchas personas nunca disuelven sus ejércitos, nunca van más allá de lo que conocen”. Sólo el desconcierto permite comprendernos a nosotros mismos.

La Felicidad de Gabriel Rolón

En uno de los libros más leídos de Argentina, el psicoanalista Gabriel Rolón, descompone el concepto de felicidad. En palabras del especialista, se trata de una idea que se desplaza a lo largo de nuestra vida como “en un vacío, en un borde, en un espacio intermitente que de pronto se percibe y luego se va, quién sabe adónde. Como el Inconsciente”, expresó el autor en el prólogo del libro.

Asimismo, esta obra desafía los intentos de formular una receta para la felicidad. “La felicidad no es algo que se impone”, reflexiona Rolón en su espacio de Radio Urbana Play de Argentina. “¿Estamos en la vida para ser felices? No, una vida sin dolor es una vida sin amor”, establece el psicólogo.

La medida de los héroes de Andrea Marcolongo

En este libro, la autora italiana Andrea Marcolongo crea un relato basado en la mitología griega y también un viaje de autoconocimiento. En sus páginas, desmitifica la idea general del héroe pues propone que todos en su medida, somos héroes, saliendo del molde de triunfadores que se suele aplicar a estas historias.

Así, la principal enseñanza es que las experiencias vitales fueron recogidas por los clásicos griegos. Según Marcolongo, en sus libros no habla de sistemas filosóficos. “Esos hombres y mujeres ya sintieron lo mismo que ahora sentimos nosotros, hace miles de años”, reveló a Telva.

El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl

Se trata de un clásico de la psiquiatría. La obra del psiquiatra y filósofo austríaco Viktor Frankl, inspirada en su paso por los campos de concentración nazi, inspiró la práctica de la logoterapia, en la que la voluntad del ser humano puede mantenerse en pie después de vivir feroces atrocidades.

Se trata de una enseñanza gatillada por las pérdidas de Frankl, pues su esposa, hermano y sus padres murieron en cautiverio. Desde entonces, encabezó los esfuerzos de replantear que el fin del ser humano es la búsqueda de un sentido profundo de la existencia. “Es la libertad interior la que nadie nos puede arrebatar, la que confiere a la existencia una intención y un sentido”, recogió el portal Ethics.

Deberías hablar con alguien de Lori Gottlieb

En “Deberías hablar con alguien”, Lori Gottlieb, quien es psicoterapeuta, desvela que los profesionales de la salud mental pueden sufrir inseguridades, miedos y fracasos al igual que sus pacientes. De la misma manera, el libro que destacó en la lista del The New York Times funciona como un diario íntimo en que la autora revela detalles de su vida privada, sosteniendo que tiene los mismos problemas que sus pacientes, como miedo al rechazo o estar emocionalmente ligada a su expareja.

De hecho, Gottlieb reflexiona en que nadie puede ni debe solucionar los problemas por otra persona, ya que “somos espejos reflejando espejos, mostrándonos lo que aún no podemos ver”.

Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman

En la investigación de Daniel Kahneman, el psicólogo recopila la forma de pensar de los seres humanos. Para sintetizar, el autor teoriza que tenemos dos sistemas de pensamiento, uno intuitivo y otro analítico.

En ese sentido, el experto señaló en conversación con el medio español ABC que “tendemos a depositar mucha confianza en los juicios que hacemos basados en muy poca información. Es uno de los aspectos más importantes de la cognición. Somos capaces de generar interpretaciones muy rápidas; eso es maravilloso, porque nos permite actuar rápido, pero por otro lado no somos conscientes de lo que no conocemos. No sabemos que no sabemos”, agregó.

El poder de las palabras de Mariano Sigman

El libro del neurocientífico Mariano Sigman, repasa las claves para resignificar las emociones a través de las palabras. De esta manera, el autor establece que su motivación para escribir la investigación era la búsqueda de herramientas para “vivir una vida mejor”, destacó en conversación con Infobae.

Sin embargo, también puntualiza que el lenguaje juega un rol importante en cómo procesamos nuestra realidad. “El lenguaje le da forma al pensamiento. Pero no solo es el espacio para comunicar ideas, también es la fábrica misma de las ideas. Por eso hay que usarlo con cuidado, a sabiendas de que las palabras que usamos condicionan indefectiblemente la experiencia mental que tenemos”, expresó al medio argentino.

Apuntes sobre un planeta estresado de Matt Haig

El autor británico se encarga de analizar el vínculo entre la tecnología y los estados mentales que influyen en nuestra cultura bañada por la ansiedad, expone una reseña publicada en el sitio web Salud con Lupa.

Del mismo modo, Haig expone que “las emociones del grupo han pasado a ser las nuestras”, debido a que todos estamos hiperconectados hoy en día. Además, en sus páginas indica que la desinformación, produce efectos negativos en cómo percibimos la realidad. Igualmente, indica el riesgo de vivir sobreestimulados frente a las pantallas.

Deshacer la ansiedad de Judson Brewer

Judson Brewer, director de Investigación e Innovación del Mindfulness Center es el autor de “Deshacer la ansiedad”, que revela que si bien es normal sentir ansiedad, esta empieza a ser un problema cuando la frecuencia afecta a la propia vida. Más aún, Brewer sostiene que una respuesta para mitigar la ansiedad es “entender que la ansiedad puede ser modificada, como cualquier otro hábito, y entender cómo funciona el proceso”, expresó a elDiario.es.

En este sentido, Brewer aborda lo relevante que es observar el propio comportamiento “puedes ir mirando hacia atrás, rastrear cómo se genera la ansiedad y preguntarte ¿por qué hago esto?, agregó al diario español.