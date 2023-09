La exposición “Armas descontemporáneas”, del escultor Emilio Gutiérrez, considera apetitosas marraquetas modeladas en ladrillos, un trompo de la construcción que mezcla fuego en lugar de arena y cemento, bloques de piedra tatuados con la imagen del puente de Cal y Canto, martillos transformados en linchacos, escudos confeccionados a partir de tambores de aceite a los que le pasó por encima una máquina aplanadora y una infinidad de utensilios de autodefensa.

La muestra de Gutiérrez se inaugura este lunes 11 de septiembre, a las 19.30 horas, en el Centro Experimental Perrera Arte y permanecerá abierta hasta el 18 de octubre.

Armas descontemporáneas

“Toda herramienta es un arma, una extensión del cuerpo y de la creatividad humana. Mis armas son contundentes, corto punzantes y descontemporáneas porque no encajan bien en el canon del arte. Son objetos funcionales expuestos como obra y su factura es sin acabado porque no son esculturas: yo las llamo Bauhaus primitivo”, señala Emilio Gutiérrez, quien realizó esta muestra durante los últimos 12 meses, período en el que ha estado desarrollando una residencia artística en Perrera Arte, espacio de arquitectura industrial que le acomoda a este creador con estudios formales en artes visuales, pero que se identifica mejor con los maestros de la construcción, actividad en la que se ha desenvuelto en su vida laboral.

“Me defino como un autodidacta titulado. Yo le pagué a la universidad para que me entregaran los conocimientos intelectuales y técnicos para ser acreditado como artista visual, pero la experiencia, el método y la disciplina la adquirí en la construcción y trabajando en talleres de artistas”, explica el escultor, quien trabaja de preferencia con piedras y metales, con taladros eléctricos y esmeriles, obras de sugerentes nombres como “Pan duro”, “Agua bendita del Mapocho”, “Punkskin” o “En la medida de lo posible”.

“El metal y la piedra son los adelantos tecnológicos de nuestros antepasados, los cuales nunca hemos dejado de usar. Toda civilización humana está sostenida sobre una piedra fundacional. Me gusta trabajar con estos materiales porque me hacen producir fuerza y energía, también me mantienen en un estado físico y mental disciplinado”, dice Emilio Gutiérrez. “Ocupo piedras y metales porque perduran en el tiempo, lo que hago es tratar de emular un objeto arqueológico del futuro. Creo que estamos conectados por una memoria genética que es necesario descubrir; hay que desenterrar esa habilidad que poseemos todos los seres humanos de manipular la materia por necesidad”, concluye.