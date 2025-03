Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El diario estadounidense The New York Times destacó la película chilena "La Casa Lobo" en su lista de "Las películas de terror que hemos amado desde los 2000", compartiendo honores con reconocidos filmes del género como "Hereditary" y "Get Out". La cinta de la dupla chilena Cristóbal León y Joaquín Cociña, descrita como una mezcla de animación dibujada y stop-motion, ha sido elogiada por su originalidad y atmósfera claustrofóbica.