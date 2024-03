Un escándalo remece al circuito artístico europeo. Una investigación periodística develó que tres esculturas de animales disecados del británico Damien Hirst, fechadas en los años noventa, fueron creadas

en realidad en 2017.

De acuerdo al reportaje del diario británico, el trío de esculturas -una paloma, un tiburón y dos terneros- ha sido expuesto en los últimos años en galerías en Hong Kong, Nueva York, Múnich o Londres como ejemplos del trabajo de Hirst en la década de los 1990, cuando popularizó este tipo de obras.

Según ‘The Guardian’, las tres obras fueron producidas por empleados de Hirst en un taller en Dudbridge (oeste de Inglaterra) en 2017, y fueron exhibidas por primera vez en la galería Gagosian de Hong Kong ese mismo año.

En la ocasión, fueron presentadas como obras nunca antes expuestas: ‘Cain and Abel’, 1994, ‘Dove’, 1999, y ‘Myth Explored, Explained, Exploded’, 1993-1999.

Sin embargo, el diario no halló ninguna prueba de su existencia previa a 2017, y fuentes cercanas a las obras confirmaron que las esculturas tenían menos de un año cuando aparecieron por primera vez en Hong Kong.

Se cree que ‘Dove’ fue vendida tras la exposición de Hong Kong, mientras que las otras dos se han expuesto en diferentes museos desde entonces.

En respuestas a The Guardian, la compañía de Hirst, Science Ltd, dijo que el artista asigna fechas a sus animales disecados en formol que no corresponden con el momento en que fueron creados.

Según su versión, se trata de “obras de arte conceptuales y la fecha que Damien Hirst les asigna es la de su concepción”.

“A lo largo de los años, (Hirst) ha dejado claro que lo importante en el arte conceptual no es la creación física del objeto o la renovación de sus partes, sino la intención y la idea detrás de la obra”, se escusaron.