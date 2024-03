Por Leopoldo Pulgar Ibarra

Así lo reiteró su director, Cristián Keim, durante el lanzamiento de la programación 2024. Lo hizo en su sede, la sala Antonio Varas, al dar a conocer las “dos reflexiones que hacemos al iniciar el año teatral”.

En primer lugar, destacó la asociación con BancoEstado (propietario del inmueble): “nos permite generar perspectivas de futuro distintas y posibilidades para trabajar desde otro lugar”.

Agrega el director del TNCH: “También hemos reflexionado cómo, desde nuestra condición de teatro universitario, junto con acoger al teatro contemporáneo chileno e internacional, podemos contribuir a un medio artístico donde el espacio para los autores y obras clásicas es inexistente”.

Así es como la nueva cartelera contempla, cuatro montajes propios. Entre éstos, “¿Quién le tiene miedo a Virginia Woolf?”, del dramaturgo estadounidense Edward Albee. Su estreno, en mayo, contará con las actuaciones de Daniel Alcaíno, Trinidad González, Nicole Vial y Felipe Zepeda.

Otro clásico que saltará al escenario, en noviembre, es “Noche de Reyes”, de Shakespeare. La obra se presentó cuando el Instituto de Teatro Ituch (hoy TNCH) ocupó la sala Antonio Varas como su sede, en 1954.

Edward Albee (1928-2016) muestra, en “¿Quién le tiene miedo a Virginia Woolf?”, el encierro voluntario de 5 horas (de 2 a 7 de la madrugada) que viven dos parejas. Una tiene algo más de 50 años de edad, la otra es más joven, ambas vinculadas a las ambiciones y vicisitudes de una universidad.

En esa fiesta particular que arman, explota la violencia tácita y expresa que se esconde al interior de las relaciones personales, familiares y profesionales en las sociedades desarrolladas, aceleradas por frustraciones, ambiciones, fracasos, el sexo, el odio, el amor y el alcohol.

La obra, escrita en 1962, se estrenó en Chile en 1964 en la sala Antonio Varas (“¿Quién le tiene miedo al lobo?”), con Agustín Siré, María Cánepa, Sergio Aguirre y Ximena Gallardo en el elenco.

En el cine se estrenó en 1966 en EE.UU, con la dirección de Mike Nichols y la actuaciones de Richard Burton, Elizabeth Taylor, George Segal y Sandy Denis.

Hija o esposa de…

La actriz Trinidad González interpretará a Martha en “¿Quién le tiene miedo a Virginia Woolf?”. Obra que la llevará a interpretar a una mujer “muy compleja, muy dañada sicológicamente, que pasa de una cosa a otra sin transición”.

Dice que se debe considerar el contexto actual que tendrá esta destacada obra dramática del teatro universal donde Martha, “siendo muy inteligente y capaz, pudo hacer muchas cosas y ser otra persona, pero terminó siendo ´la hija de… y la esposa de…´”.

Para ella, Martha es una mujer “de mente viva, ágil e inteligente: les dice ´los dejo para que ustedes hablen cosas de hombres…´, un fuerte sarcasmo y humor punzante que pongo en evidencia”.

La actriz advierte que la mujer “también está llena de dolor por no poder ser madre, un tema troncal en la obra. Y si no fue madre, ¿qué le queda ser en esa sociedad?: una mujer sola, alcohólica y dañada. El esposo también sufre por no ser padre… pero tiene una carrera”.

Al respecto, subraya que, por el drama que envuelve su rol, enfrentará a su personaje “con mucha liviandad, risa y diálogo cotidiano” y que, “mientras esté en escena muy tranquila y en estado de juego, sin cambiar el texto, mejor aparecerá para el espectador de hoy el sentido del relato sin que yo lo presione”.

Islita con leyes propias

Por su parte, Daniel Alcaíno encarna a George, esposo de Martha hace 23 años: “Siempre estarán en pugna, a nivel personal e intelectual, mientras conviven en esta islita que tiene sus propias leyes”.

Alude a que, entre ellos, predominarán “aspiraciones insatisfechas y el enrostrarse la edad, los dientes que a cada uno le quedan, los ascensos no logrados en la universidad donde trabaja y no ser el marido que ella había imaginado”, temas de la sociedad contemporánea.

“Se trata de una obra muy completa”, afirma el actor, en alusión a que tiene como referencia “el decenio del 60, en plena Guerra Fría, a una situación típica de EE.UU, a la sociedad que se define como de las oportunidades y de las libertades, de crear, de ser, a la improbabilidad de la historia, a que nadie está asegurado… tiene muchas lecturas. Pero sus miserias las esconden debajo de la alfombra”.

No duda en afirmar que “llegamos ciegos a ensayar y seguimos buscando el camino. Es una obra que nos revuelve. No sabemos si se odian o se aman… es un embutido. Y un gran desafío como personajes de gran peso que nos permiten evocar nuestros propios problemas personales, económicos y sicológicos, que nos permitirán dejar nuestros fantasmas, nuestras borracheras…. Es un encierro visceral y pasa de todo”.

Nuevos procedimientos

A su vez, frente a esta nueva propuesta que se puede inscribir en el “realismo contemporáneo”, Cristián Keim, director de “¿Quién le tiene miedo a Virginia Woolf?”, plantea que “si tenemos que hacer una obra de arte con textos que se convirtieron en clásicos, los procedimientos sobre cómo trabajar deben ser distintos”.

Afirma: “Estamos en un mundo distinto al de 1962. Utilizaremos las mismas palabras que escribió el autor, pero su sentido, significado y potencialidad cambian radicalmente”.

Al hacer una conexión con la actualidad, Keim enfatiza que, “a propósito de la ficción en que vivimos hoy”, la obra de Albee “es infinitamente contemporánea: muestra a una pareja que se inventa juegos para sobrevivir en el mundo que habitan. Hoy, uno no sabe qué creer, de qué agarrarse… por eso nos inventamos un mundo… por lo menos para vivir un par de semanas”.

Teatro Nacional Chileno (TNCH)

Programación 2024

Marzo: Apertura postulaciones Ciclo Germinar

Abril: “Limpia”, de Alia Trabucco. Dirección: Alfredo Castro

Mayo: “¿Quién le tiene miedo a Virginia Woolf?”

Junio: “Neplanta”. Millaray Lobos

Junio: Ciclo Germinar

Agosto: “Memoria”. Trinidad González

Septiembre: “La Población” / Homenaje a Luis Advis

Noviembre: “Noche de Reyes” / Intercambio dramatúrgico con República Checa

Diciembre: Festival de Teatro Universitario

Más informaciones: www.tnch.uchile.cl