A mediados de diciembre se dio a conocer que dos libros de la chilena Isabel Allende fueron prohibidos en bibliotecas y escuelas del condado de Orange, Florida – Estados Unidos. Estos dentro de más de 673 títulos censurados por el mencionado estado.

Se trata de La casa de los espíritus (1982) y Más allá del invierno (2017), debido al supuesto contenido sexual lascivo o derechamente pornográfico. Esto, puesto que semanas atrás en Florida se firmó una ley que permite revisar y potencialmente retirar de instituciones educativas libros que contengan este tipo de temáticas.

A semanas de la controversial decisión, la escritora finalmente se pronunció al respecto. “Me opongo de manera absoluta a la prohibición de libros. Es vergonzoso y peligroso en una democracia”, comenzó diciendo Isabel Allende de manera categórica.

“No soy la única autora censurada en el sur de los Estados Unidos. Tampoco es la primera vez que me ocurre”, dijo en referencia a que esto había ocurrido antes con el también chileno, José Ignacio “Chascas” Valenzuela, por su libro “Un día con papá y dada” incluye su propia historia y homosexualidad.

Pero las palabras de Allende no se detuvieron ahí: “A veces basta el reclamo de un solo padre o madre para que la escuela retire el libro. Ya me sucedió hace algunos años en Carolina del Norte, donde prohibieron La Casa de los Espíritus, pero un grupo de maestros defendió el libro ante la Junta de Educación del estado (Board of Education) y lo reinstalaron”, relató.

A lo que agregó: “Esta medida tendrá el efecto contrario al deseado por el gobernador, ya que basta que algo se les prohíba a los jóvenes para que quieran leerlo”, aseguró la chilena sobre el controversial gobernador republicano estadounidense Ron DeSantis.