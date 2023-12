Veintiseis obras fueron premiadas en la 18° edición del Festival Arica Nativa que se realizó entre el 13 y 18 de noviembre del 2023. Junto a la exhibición de cortometrajes y largometrajes, se realizaron actividades en el Ex Cine Colón, Azapa, el pueblo de Timar, el Terminal Puerto de Arica, la Biblioteca Municipal y la playa El Laucho, con películas, música, talleres, charlas e invitados del mundo del cine y la televisión.

Arica Nativa celebra, junto a las comunidades, la conservación de los tesoros naturales y culturales del planeta. En este sentido, la misión del festival es buscar historias audiovisuales, que se cuenten por voces rurales, indígenas, medioambientales, de la diáspora afrodescendiente, locales y juveniles.

Obras premiadas

Tanto en largometrajes como en cortometrajes, las películas de las categorías de la competencia Rural, Jallalla, Mallku y Afrika, invitan a viajar a través de las culturas del planeta que conservan sus tesoros materiales e inmateriales.

Entre las ganadoras de esta edición se encuentran propuestas novedosas, ficción y documental, con relatos nativos que tratan temas actuales que dejaron huella durante su paso por el festival.

Se trata de 26 títulos, que fueron los más apreciados por las audiencias y el jurado, tanto en sus propuestas artísticas y técnicas, como por su vínculo con la realidad social y cultural que viven actualmente las diversas comunidades alrededor del mundo; títulos que son imprescindibles para amantes de las películas nativas.

Estas son las películas que se llevaron el Tropero de ganadoras y menciones honrosas:

Rural

Historias o imágenes del mundo rural y del paisaje cultural que sobrevive fuera de las ciudades.

Largos

Tupungato (Rafael Pease, Chile)

Mención honrosa: Wändari (Daniel Lagares, Mariano Agudo, Perú)

Cortos

A Rabia (Alberto Díaz, España)

Mención honrosa: Páramos, la siembra del agua (Fernanda Pineda, Hanz Rippe, Colombia)

Jallalla

(palabra quechua-aymara que une los conceptos de esperanza, festejo y bienaventuranza)

Dirigidas, producidas o escritas por realizadores indígenas (personas pertenecientes a culturas ancestrales del mundo) y que tengan relación con su cultura, costumbres, cosmovisión y paisaje cultural.

Largos

Voices of the Artic (Ivan Vdovin, Rusia)

Mención honrosa: Odisea amazónica (Diego Sarmiento y Álvaro Sarmiento, Perú); Nudo Mixteco (Ángeles Cruz, México)

Cortos

ENTYO: Sisters of the Forest (Jack Lo Lau, Pauchi Sasaki, Perú)

Mención honrosa: Šangakusajaujuq: The Shaman’s Apprentice (Zacharias Kunuk, Canadá)

Mallku

(autoridad superior entre las deidades)

Las maravillas de la madre naturaleza o la Pachamama y la urgente necesidad de conservarlas o respetarlas.

Largos

Shepherds of the Earth (Iiris Härmä, Finlandia)

Mención honrosa: Mamody, the last baobab digger (Cyrille Cornu, Francia)

Cortos

KERADÓ (Andrés Castillo, Diego Castillo, Colombia)

Mención honrosa: Balam (Guillermo Casarin, México)

Afrika

Promoción y difusión de la riqueza cultural y las problemáticas de la cultura afro en el mundo.

Largos

Sing, Freetown (Clive Patterson, Reino Unido)

Mención honrosa: Lobola, a Bride’s True Price? (Sihle Hlophe, Sudáfrica)

Cortos

Here ends the world we’ve known (Anne-Sophie Nanki, Francia)

Mención honrosa: Indélébile (Francky Tohouegnon, Benin)

Filmin’ Arica/Tacna

Producidas en la región de Arica y Parinacota, Chile, o en el departamento de Tacna, Perú, por realizadoras y realizadores locales, en las que se promuevan los paisaje culturales y los excepcionales tesoros naturales y culturales de estos dos territorios limítrofes.

La vida no es como las películas (Jean Alvarado, Perú)

Mención honrosa: Algún día te mostraré el desierto (Sebastián Ospina, Chile); Concordia (Diego Véliz, Chile).