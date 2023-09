El Festival Internacional del Cómic de Santiago (FIC Santiago) regresa este fin de semana a la cartelera local con más de 50 artistas, 30 editoriales y más de 35 actividades gratuitas.

Entre quienes participarán en esta 12º versión, destacan los dibujantes chilenos de Marvel Alan Robinson (The New Fantastic Four, X-Men, Back to the Future), y Nelson Dániel (Dark X-Men, Marvel Zombies, TMNT y quien este año publicó su cómic “Durmiente”), junto al uruguayo Martín Cóccolo (Green Lantern, X-Men, Deadpool), artista exclusivo de la “Casa de las Ideas” que acaba de lanzar exitosamente en Estados Unidos el cómic “Inmortal Thor”, protagonizado por el dios del trueno.

Desde Argentina, llega la premiada autora Paula Andrade, quien presentará el manga “Corvax Stigmata”, su primera obra publicada en Chile (a través de Acción Comics), y que ya cuenta con ediciones en Brasil, Italia y Francia.

Andrade ha participado en proyectos junto a nombres como Frank Miller, creador de Sin City, y Graham Coxon, guitarrista de la banda británica Blur.

A ella se suma la artista chilena Karla Díaz (Coffee Shop, Non Non), quien lanzará la reedición de su popular novela gráfica “Bichos Raros” (Dogitia), con guión de Sebastián Castro. De igual forma, el ilustrador Rodrigo López (Herbert West, La Mano Izquierda), estará presente junto a la publicación independiente “Ñachi”.

Cierra la lista el guionista uruguayo Rodolfo Santullo, quien este año hizo su debut en Chile con las obras “Bajo el ala del cóndor” (Planeta Cómic) y “El Dormilón” (Editorial Antü). Santullo, quien ha publicado diez libros de narrativa y más de cuarenta novelas gráficas, es uno de los guionistas latinoamericanos más editados en el mundo, con incursiones también en televisión y cine.

FIC Santiago: Una fiesta para todos y todas

El productor general del evento, Christian González, destaca que este año el festival creció respecto a ediciones anteriores.

“En esta versión asumimos el desafío de darle cabida a más creadores y creadoras tanto de Santiago como de regiones. Pasamos de 34 artistas a un espacio para 54 talentos nacionales; en el caso de las editoriales, crecimos de 18 a 30 editoras de todo tipo: desde las más consolidadas a las más pequeñas y emergentes, con una oferta que incluye novelas gráficas, manga y también fanzine para todos los gustos. Queremos ser un reflejo del talento y la diversidad que tiene hoy el cómic chileno”, comentó.

Dentro de la programación del evento, que se desarrollará en la Sede San Joaquín del Instituto Profesional Santo Tomás (Vicuña Mackenna 4835 – Metro San Joaquín – Línea 5), destaca la entrega de los Premios FIC Santiago, galardones que reconocen “lo más popular de la historieta chilena”. La cita es este viernes a las 20:00 horas.

También destaca en el cartel la presentación de la obra “Víctor Jara, Un Canto Comprometido”, de los autores Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta (“Los Años de Allende”), el sábado 30 a las 11 horas; la Master Class para el dibujo de manga presentada por Kenron Toqueen (artista de Clip Studio Paint), el sábado a las 15 horas; FIC Kids, el domingo desde las 11 horas; y las firmas masivas de los autores de Planeta Cómics y Penguin Random House el sábado y domingo a las 16 horas.

“Cabe señalar que el evento funcionará solo con editoriales e invitados durante el viernes 29, y con todos sus stands el sábado 30 y domingo 1 de octubre. La programación completa de FIC Santiago está disponible en www.ficstgo.cl”, informan los organizadores.