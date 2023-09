“Extraña forma de vida”, el cortometraje protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke bajo la dirección de Pedro Almodóvar, arribó ayer a la cartelera local con una avant premiere que contó con la presencia de algunos de los familiares del actor chileno.

Los tíos Rodrigo, Inés y Luis Pascal, hermanos de Verónica Pascal, fallecida madre del intérprete, fueron parte de la primera función en el Centro Arte Alameda, uno de los recintos donde se podrá ver en sala el filme que fue presentado en junio en el Festival de Cannes.

“Estamos chochos, muy contentos, es un corto que te deja pensando”, contó a BioBioChile Luis Pascal, padrino de la actriz Lux Pascal. “Es un western muy fino, muy emotivo, que te deja sintiendo muchas cosas. Es muy lindo”, agregó Inés, madrina del protagonista de “The Mandalorian”.

“Es una muy buena actuación, está espectacularmente bien dirigido, y tiene un giro y una tensión muy interesante, que es este triángulo que propone… Es una historia que tiene una tensión que hace que sea muy interesante”, añadió Rodrigo, padrino de Javiera Pascal.

En “Extraña forma de vida”, Pascal encarna al ranchero Silva, un hombre que tras 25 años reaparece para visitar a su viejo amigo Jake (Ethan Hawke), sheriff a cargo de la localidad de Bitter Creek. “Lo que sigue es una noche de intimidad compartida, recuerdos y reconciliación. Sin embargo, al día siguiente, la revelación de las conexiones de ambos con un crimen local sugiere que su reunión es más que un simple viaje al pasado”, describe la sinopsis.

En la premiere, el trío de tíos aplaudió y vitoreó el convocante nuevo estreno de su sobrino, que ya en sus primeras funciones en el Ceina (actual sede del Centro Arte Alameda) se vislumbra como un éxito de taquilla (las dos primeras funciones generaron largas filas en el recinto del Instituto Nacional).

“Es una maravilla, todo el tiempo uno goza, yo lo sigo en todos lados, sus entrevistas, todo… Uno tiene mucho respeto de no invadir su espacio, su trabajo, su fama”, cuenta Rodrigo sobre Pascal. “Es un sentimiento bien especial, bien extraño, porque somos sus tíos, creció con nosotros, e indirectamente nos salpica su fama; que te pregunte un Carabinero, por ejemplo, qué parentesco tiene uno con Pedro Pascal. Es muy curioso que todos tengan un sentimiento tan fuerte con él, con tanto cariño. Es un fenómeno”, señaló Luis.

Parte de ese fenómeno se grafica con el estreno local de “Extraña forma de vida”, que en sus funciones en Chile será complementado con una sesión de preguntas y respuestas sobre el filme.

“Otra cosa que es súper bonita es que a él le encanta Chile, y anda con Chile pegado en el corazón, independiente que se haya criado afuera”, señalaron los hermanos, quienes destacaron uno de los últimos gestos que tuvo Pedro con su país natal a raíz de los 50 años del golpe de Estado.

“Él tiene un apego a Chile. Siendo hijo de papás exiliados, de alguna manera él es parte de la historia, vivió la historia de Chile”, resume la madrina del actor, quien explica su éxito mundial en el trabajo silencioso de su sobrino.

“Hay mucho trabajo y seriedad. Ellos tienen algo innato, propio. Son brillantes Pedro, Lux y Javiera”, apunta. Rodrigo complementa: “Hay que hacer énfasis en eso, porque cuando uno mira el tema del talento y mira a las personas que hacen grandes carreras, el talento es el 10% y el resto es trabajo. Eso es lo que uno ve en Lux, en Pedro y en Javiera”.

Sobre los antecedentes artísticos de la familia, Luis apunta: “Igual la abuela, energéticamente, está metida, y el abuelo también. Porque nuestra madre era artista, era cantante, tocaba guitarra. Nosotros crecimos con una mujer con una guitarra en la mano y cantando”. “El sueño de ella era ser showwoman, pero de donde venía socialmente no la dejaron, porque ahí eso era ser lo mismo que puta”, cuenta Inés.

“Es una familia muy desprejuiciada, muy libre. Mi papá, inmigrante, para nada era apegado a la cultura oligárquica chilena, era un gallo muy independiente. Mi mamá, era proveniente de una familia de latifundistas; En nuestra familia hay una mezcla de mucho divertimento, de mucha risa, éramos raros”, apuntó la madrina.

¿Cómo era Pedro Pascal como sobrino? Así lo recuerdan sus tíos: “Gritaba mucho, armaba unas pataletas… Era tremendo”, recuerda Rodrigo entre risas.

“Era un monstruo”, completa Inés riendo. “Te voy a contar una historia. Pedro, a pesar que tenía dos años, la primera vez que pudieron entrar a Chile pesaba mucho. Yo me fui a la playa con él y me obligó a que lo llevara en brazos. ‘No te puedo llevar en brazos’, le dije. Y se sentó en el camino de tierra y hasta que yo me aparecí no se movió. A la vuelta, estaba rodeado de viejas que me encararon diciendo ‘pobre niñito’. Y él me miraba con cara de malo, jaja… Pedro era un gallo muy determinado, además de brillante”, dijo.