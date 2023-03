Lux Pascal, la actriz chilena de series como “La Jauría”, “Juana Brava” y “Narcos”, no es la única hermana de Pedro Pascal que se desenvuelve en el mercado audiovisual internacional.

Desde la vereda ejecutiva, Javiera Balmaceda Pascal también se hace camino desde hace años en el competitivo mundo de la producción de contenidos para cine y TV, y todo esto desde un puesto clave para el circuito latinoamericano.

En su cargo oficial como Head of Local Originals, Latin America, CA & AU en Amazon Studios, la chilena-estadounidense es la encargada del contenido original de la plataforma de streaming para la región latinoamericana, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Balmaceda, por ejemplo, fue clave en el impulso de la firma a la bioserie “Maradona: Sueño Bendito”, así como a otros títulos dirigidos al público hispanoparlante (como “El presidente” y “La Jauría”, entre otras).

Su nueva apuesta para el público suscriptor es la primera trilogía cinematográfica chilena del servicio de streaming: “Sayen”, que debutó el jueves pasado en Prime Video en 240 países, con un elenco integrado casi por completo por actores nacionales.

El elenco es liderado por Rallen Montenegro (Inés del Alma Mía), Arón Piper (Elite), Roberto García Ruiz (La Casa de Papel), Alejandro Trejo (Taxi para Tres), Loreto Aravena (Los 80), Eduardo Paxeco (Una Mujer Fantástica), Teresa Ramos (Antofagasta), Roberto Cayuqueo (Neruda) y Camilo Arancibia (Inés del Alma Mía), entre otros.

“El público se sumergirá en el increíble paisaje de la Patagonia a través de los ojos de Sayen, quien está peleando por traer justicia a su familia”, resume Javiera, exencargada de contenidos de HBO para Latinoamérica.

A raíz del estreno de la película, Balmaceda Pascal regresó a Chile para participar de la alfombra roja de la avant premiere, esta vez acompañada por casi toda su familia.

“Estoy emocionada por este día, esperamos mucho, hicimos una apuesta gigante y valió la pena. Esta es la primera de tres películas”, comentó a BioBioChile sobre “Sayen”, que en sus futuras entregas no sólo se desarrollará en la Patagonia, sino también en el desierto de Atacama y en Santiago de Chile.

Se trata de una coproducción con la firma local Fábula, también detrás de las series “El Presidente” y “La Jauría”. “Esperamos seguir prosperando juntos, porque son unos productores impresionantes”, dijo sobre la alianza, que cuenta con Pablo Larraín y Juan de Dios Larraín como productores ejecutivos.

Javiera Balmaceda Pascal: “Pedro tenía vocación de actor desde los 4 años”

En la alfombra roja, y en calidad de invitados especiales, también irrumpieron José Balmaceda y Nicolás Balmaceda, padre y hermano de Javiera, además de Lux Pascal, debutante en avant premieres nacionales.

“Mi hermana es una trabajadora muy apasionada, y estoy orgullosísima, se merece todo lo que le está pasando y más”, señaló a BioBioChile Lux sobre Javiera.

“Ella ha vivido gran parte de su vida fuera de Chile, pero es muy chilena de cuerpo y alma. Entonces el hecho de que esté acá estrenando la película quiere decir que siempre todo vuelve a su punto de inicio”, agregó sobre la economista, quien también se ha desempeñado como evaluadora del Fondo del CNTV.

“Pedro siempre me ha apoyado y está emocionado por todo el trabajo que estamos haciendo en Amazon y en Latinoamérica (…). Es mi hermano chico, y él tenía una vocación de actor desde los 4 años. Siento mucho orgullo y amor por todo lo que le está pasando”, reflexionó sobre el protagonista de las exitosas series “The Mandalorian” y “The Last of Us”.

Por ahora, la estadía de Javiera en Chile gira en torno a los ecos de “Sayen”, trilogía que podría contar con la propia Lux Pascal en sus futuras entregas.