Con música, poesía, artes gráficas, teatro y danza, artistas de Atacama se unirán para realizar el evento conmemorativo “Te recuerdo Víctor”, que a 50 años del asesinato del cantautor popular Víctor Jara, será una instancia cargada de memoria, sentido y razón.

La iniciativa se realizará de forma gratuita y abierta para la comunidad el día sábado 16 de septiembre, a las 20 horas, en la Sala de Cámara de Copiapó.

Sumado a este evento músicos y músicas de Atacama se encuentra en el desarrollo de un disco versionando temas icónicos del cantautor, este proceso también será registrado de forma audiovisual.

Legado de Víctor Jara

“Estas instancias se gestan con el sentido de realizar un homenaje profundo, conmovedor y cargado de cariño para este artista chileno, el que no se ha realizado en el territorio”, señalan desde la organización, por ello como artistas vieron la necesidad de gestar y reconocer su legado.

“Estaba la idea de hacer un homenaje y este es el año número 50 de su asesinato, de homenajear, esta conmemoración es un hito y se levanta con más energía la voz, entonces dijimos ‘hagámoslo, aunque nos duela un poco’. Por ello, la convocatoria es a no olvidarnos, a buscar la historia, a veces somos muy cómodos, nos tienen que decir como pensar y es súper triste, entonces la invitación a la comunidad es a pensar y no olvidar, que no pase nuevamente“, comenta Carlos Jimenez, músico regional, uno de los precursores y organizadores de este evento .

Participaciones

La instancia reunirá en la música al Coro de Cámara de Copiapó, Agrupación “Las Cuerdas”, Wanako Banda, Irene Alvear Azcárate, Luis Martínez, Leo Carrizo, Oktagones y Sarkastico; en poesía a Gabriel Ocaranza; en teatro a la Compañìa de Teatro “El Filtro”; mientras que en danza se presentará Barbara Villaroel, María Isabel Neyra, Marianela Rivera y Andrea Peralta; y en artes gráficas serán parte Zak. GEO2SET y Cami Maldonado.

Irene Alvear Azcárate, cantora de la localidad de El Tránsito, Valle del Huasco, quien también estará presente en el evento, destacó que “es un trabajo creativo de varias decenas de artistas de Atacama. Es una muestra palpable de que la creación de Víctor Jara no está limitada ni por las formas, ni por las fronteras, ni por el tiempo: Víctor Jara era un ser creativo en el sentido más amplio de la palabra. Creó poesía, obras de teatro, música, arte visual, todo con una profunda raíz popular, de la tierra, de la gente humilde. Su nivel de sensibilidad llega a lo más profundo de lo que significa ser humano. La importancia de este evento es su ‘espontaneidad’; no es que ‘tengamos’ que recordar a Víctor Jara; más bien, él y su creación acompañan permanentemente a todos quienes hacen arte de una manera honesta”.

La iniciativa también cuenta con la organización del Estudio de Grabación Bajo el Chañar y la Fundación Mal de Pampa; y la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Copiapó, la Agrupación de Artistas de Atacama AGATA, la Corporación Municipal y Luna Negra.