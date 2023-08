Desde hoy y hasta el domingo 27 de agosto se inician las funciones presenciales de la 19ª edición de SANFIC. En esta versión, se presentarán 89 producciones al público, de las cuales 16 son premieres mundiales, 23 latinoamericanas, 1 internacional y 43 estrenos nacionales que han pasado por destacados festivales de cine alrededor del mundo.

El evento inaugural se realizó la noche de este domingo en el teatro de Fundación CorpArtes, donde se le entregó el Reconocimiento a la Trayectoria del festival a la galardonada actriz argentina Cecilia Roth, quien además estrenará en el festival una de las últimas películas en la que participó: Conversaciones sobre el odio (2022), dirigida por Vera Fogwill y Diego Martínez, y recientemente exhibida en el Festival de Málaga y el BAFICI.

En la ceremonia se estrenó la película El Sol del Futuro del destacado director italiano Nanni Moretti, filme que compitió por la Palma de Oro en el reciente festival de Cannes, ante la asistencia de Carolina Arredondo, Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; José Tomás Palma, Director General de Fundación CorpArtes; Carlos Núñez, Director Artístico y cofundador de SANFIC; y Gabriela Sandoval, Directora de SANFIC Industria y cofundadora de SANFIC.

Competencias

Los 89 títulos que se presentarán en la edición 19 del festival están divididos en nueve secciones: Competencia Internacional, Competencia de Cine Chileno, Competencia Cortometraje Talento Nacional, Maestros del Cine, Visiones del Mundo, Función Especial, Directoras en Foco, Retrospectiva y SANFIC Educa.

Entre la imperdible selección de películas que anunció el certamen destacan las producciones más recientes de los reconocidos cineastas Nanni Moretti, Christian Petzold, Paul Schrader, Francesca Archibugi, Jean-Paul Salomé, Sebastián Silva, Aldo Garay, Rodrigo Sorogoyen, Kleber Mendonça Filho y Dominik Moll, entre otros.

Maestros del Cine

Una de las secciones más esperadas por los cinéfilos y seguidores de SANFIC es Maestros del Cine, en la cual se presentan las más recientes producciones de destacados directores y directoras, algunas de las cuales fueron estrenadas y galardonadas en el Festival Internacional de Cine de Berlín, Cannes y de Venecia.

Este se año se exhibirá Alma y Oskar, de Dieter Berner; Afire (Roter Himmel), de Christian Petzold, ganadora al Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín; As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, galardonada con nueve premios Goya este año; El sol del futuro (Il Sol dell’avvenire), de Nanni Moretti –estrenada en el Festival Internacional de Cannes–; La Syndicaliste, de Jean-Paul Salomé –estrenada en el Festival de Cine de Venecia–.

Se suman además Master Gardener, de Paul Schrader; Retratos fantasmas (Portraits of Ghosts), de Kleber Mendonça Filho –estrenada en Cannes–; Rotting in the Sun, del reconocido director chileno Sebastián Silva –estrenada en el Festival de Sundance–; The Hummingbird (Il Colibrì), de Francesca Archibugi y The Night of the 12th (La Nuit du 12), de Dominik Moll –estrenada en el Festival de Cannes–, que relata una historia de drama y suspenso sobre un femicidio ocurrido en una ciudad francesa.

Más actividades

Como parte de las actividades gratuitas de SANFIC19 se realizará un encuentro con el público junto a la galardonada actriz argentina, Cecilia Roth, el martes 22 de agosto a las 20:00 horas en la Sala CEINA del Centro Arte Alameda. La actividad será abierta a todo público, por orden de llegada, y gratuita previa inscripción que puede efectuarse en este link.

También podrán participar del conversatorio quienes compren entradas para la exhibición de la película Conversaciones sobre el odio que se presentará el 22 de agosto a las 18:20 horas en la misma sala del encuentro. Puedes comprar tu entrada a la película en este link o en boleterías de la Sala CEINA.