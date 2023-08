Todo proyecto creativo tiene su inicio y en el caso de Alterung, se realizará en Santiago entre el 03 y 26 de agosto a través de una residencia que experimentará de forma interdisciplinaria lo que implica la vejez en el cuerpo de las personas, como un devenir de los cuerpos.

“Me parece vital educarnos sobre este tránsito ineludible. Es el único modo de cambiar la creciente gerontofobia, el edadismo y el viejísimo que se percibe hoy en nuestra sociedad. Sensibilizarse y movilizarse a través del arte para hacer consciente que vivimos cada día nuestro propio envejecer es fundamental. Estamos permanentemente en Alterung. Alterung significa envejecimiento en alemán. Un tránsito imparable”, cuenta Jenny Pino, directora de la residencia artística y futura puesta en escena.

Este proyecto da la posibilidad de reflexionar sobre la vejez, “desde diversas perspectivas independientes de las edades, problematizando cánones y volviéndole visible. En un mundo donde hay cada vez más personas mayores, es un deber para toda una sociedad que requiere cambiar sus modos de relación con el envejecer”, detalla la directora.

La residencia se llevará a cabo en un total de 12 sesiones en el CeCAII (Centro de Creación Artística e Investigación Interdisciplinaria) de la Facultad de Artes Uchile, ubicado en Pasaje Las Encinas 3370, Ñuñoa.

Texto creativo

El texto de la obra se irá construyendo a medida que avance la residencia, desde la práctica y del encuentro con los cuerpos. “Nunca he trabajado como dramaturga-dramaturgista de una obra de esta naturaleza, más corporal y lo sentí como un gran desafío, y al saber que es un proyecto sobre una temática que me interesa que además me permitiría trabajar con y sobre una actriz de la trayectoria de Naldy Hernández, no dudé en sumarme”, dice Isidora Stevenson, quien será la encargada de escribir el texto de esta pieza artística.

Durante la realización del proyecto se pondrá especial énfasis en el espacio de mediación que configurarán las aperturas de procesos con público, ya que serán instancias de intercambio de miradas y reflexiones, a partir de preguntas abordadas durante las prácticas en residencia. Se ejecutarán en la última sesión de cada semana, dando un total de 4 actividades.

Las fechas de las aperturas de proceso se darán a conocer por las redes sociales de Soporte cultural y también en la web. Consultas al correo: soportecorporalcia@gmail.com.

Alterung

La residencia -Alterung- es una indagación interdisciplinar de artes escénicas en donde se entrecruza la medialidad y el arte sonoro, frente a la interrogante: ¿cómo se ubica la vejez en el cuerpo? Se congregará a un equipo de 12 artistas que en colaboración creativa propondrán una reflexión práctica sobre el concepto de la vejez, el cual se aborda como un devenir de la acumulación del tiempo y la memoria en el cuerpo. Una colaboración artística experimentará, probará y germinará un esbozo de texto dramatúrgico a cargo de Isidora Stevenson.

Ficha artística

Dirección: Jenny Pino

Dramaturgista: Isidora Stevenson

Diseño sonoro: Sergio García

Registro audiovisual y despliegue medial: Iván Stevens

Actriz invitada: Naldy Hernández

Intérpretes: Zarina Núñez, Daniela Alcaide, Diego Chávez, Marisol López, Alexander Castillo, Daniel Benítez.

Producción: Constanza Segovia