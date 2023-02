El Festival Internacional de Teatro y Danza FINTDAZ de la región de Tarapacá, dio a conocer las 26 obras que estarán en la edición 2023, para celebrar los 16 años de este encuentro de las artes escénicas, que es organizado por la Compañía de Teatro Antifaz.

La celebración de sus 16 años contará con la participación de compañías provenientes de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Italia, Panamá, Perú y Chile.

Versión 2023

Con el #ParaVivirySentir como eslogan de este año, el director general de FINTDAZ y Antifaz, Abraham Sanhueza López, comentó que serán 10 meses de una nutrida cartelera que tendrá “propuestas muy familiares para que pasemos momentos entretenidos que atraviesen generaciones y que queden en la memoria de todos. Eso es lo que buscamos este año, hacer comunidad, adentrarnos más en el territorio, no solo interviniendo espacios para el teatro, la danza y el circo, sino que profundizar en las necesidades que tiene el norte y eso reflejarlo en diversos hitos que iremos desarrollando a lo largo del año, a modo anticipación”.

Obras seleccionadas

En la selección de obras vía convocatoria y/o invitación del área internacional, que visitarán las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Pica y Huara, está Teatro Odema de Milán (Italia) con su obra “Una Canción Infinita”, Companhia Híbrida de Renato Cruz de Río de Janeiro (Brasil) con “Olho Un”, Teatro La Plaza de Lima (Perú) con “Mi planta de naranja lima”, Mamá Cumbia Teatro de La Paz (Bolivia) y “Mamá Cumbia”, Cía. Piuke de Ciudad de Buenos Aires (Argentina) con “Espacio de Juego”, Las 3 Maravillas de Neuquén (Argentina) con “Maravillas en el Paiz de las Halisias” y Cía. Flamenco Panamá con “Flamenco a dos”.

Las compañías chilenas que fueron escogidas para la programación presencial, provienen de Santiago y son Cía. Teatro Cabezas de Papel con su espectáculo “Donde bailan las y los que esperan”, Cía. Proyecto con “(Puerperio)”, Teatro en el Aire con “Sueños en el Arrozal”, Colectivo Mákina Dos con “Bru o el Exilio de la Memoria” y Cía. Las Cabras: Danza para la Primera Infancia con “Arjé: El comienzo del universo”.

Las creaciones locales seguirán teniendo cabida en el festival y esta versión se presentarán los espectáculos “El viaje de un niño llamado Polimorfo” de Espacio Akana, “El cóndor, el zorro y la quínoa” de Cía. Gato Viajero, “Hospicianas” de Colectivo Desértica, “El alférez pobre” de La Tranca y “Show de magia” de Mago Conejo.

En la línea de convenio, cooperación y/o coproducción, se presentarán en los escenarios del norte las obras santiaguinas “La violación de una actriz de teatro” de Zúñiga & Casanga (Chile), “Fuego Rojo” de La Patogallina, “El Nudo” de Teatro La Mala Clase & GAM y “La ciudad global” de Instabili Vaganti, directamente desde Bologna, Italia.

Virtual

La programación virtual estará disponible desde marzo en la página www.fintdaz.cl. La parrilla estará compuesta por las obras nacionales “Fedor-36” de Cía. Robota Teatro, “Huella Viral” de Kevin Magne y “Solipsismo” de Cía. Limo y las internacionales “The Ritual – Performance of Rags of Memory Proyect” de Cía. Instabili Vaganti (Italia, Bologna) y “We are Made” de Toula Limnaios y Giacomo Corvaia (Alemania, Berlín) y otras aún en proceso de revisión.