La artista Irina Gallardo (conocida en la escena artística local como Irina La Loca), quien ofició de coanimadora del polémico acto del colectivo Apruebo Transformar el sábado pasado en Valparaíso, se refirió por primera vez a las repercusiones de la performance sexual del grupo Las Indetectables con una bandera chilena.

“Ellas no respetaron el código”, señaló la hija del actor y director Fernando Gallardo en diálogo con el diario La Tercera, donde aseguró que ha recibido amenazas de muerte responsabilizándola de no haber detenido el acto: “No era de mi responsabilidad”, dijo.

“Ellas saben perfectamente mi ley: cuando hay infancia no se hacen estos actos, para eso existe la palabra. Se llenan la boca. La disidencia también es un mundo machista. Me condenan por ser mujer y porque tengo hijos. Pero a nadie le preocupa que todo mi discurso lo he hecho criando a mis hijos sola (…). ¿Crees que algún mensaje me han enviado?”, comentó la artista

Consultada sobre si avala lo ocurrido en Valparaíso, Irina añadió: “No, porque rompe mis códigos (…). Existen códigos. Y yo pensé que en mi comunidad también había códigos. Pero no los había. No pensé que teníamos que recordarlo (…)”.

“Lo que hicieron fue una deslealtad absoluta. Y si no actué como debería haber actuado, y fui en contra de mis principios, fue por la libertad de expresión, porque de seguro después me iban a decir que soy la paca de las underground, como lo han dicho, porque tengo un discurso absolutamente en contra de las drogas. Por eso me cancelaron durante todos estos años”, dijo.

En la entrevista, la gestora reconoció haberse reunido con Las Indetectables en un bar porteño una vez finalizado el encuentro: “Yo llegué después. Fui a decirles ‘chiquillas, dejaron la escoba’. Respondieron ‘No nos importa’. Que asuman las consecuencias (…). Obviamente me van a súper involucrar, con lo que ellas hagan, ‘porque trabajan juntas’. Esto me hundió nuevamente (…). Me están llenando de amenazas de muerte”.

Esta no es la primera vez que un acto de Las Indetectables generas críticas. En octubre de 2019, en otra performance sexual que involucró una bandera, la Defensoría de la Niñez anunció una investigación luego de haber acusado recibo de material gráfico que constataba la supuesta presencia de niños y adolescentes en dicho encuentro.

Irina La Loca: “Fue un grave error no haberlo detenido”

De acuerdo a Gallardo, fue el productor Nelson Rojas quien la invitó a participar del evento: “Se echó la culpa de todo. Me dijo ‘yo necesito que tú animes, porque quiero hacerte un reconocimiento, a tu carrera artística’ (…). Yo dije, ‘este va a ser mi grano de arena’, porque por mi depresión, no tuve el valor de hacer campaña”.

Sobre el acto en sí, asegura que vio venir las consecuencias desde un principio: “Por eso mismo yo no uso banderas, ni crucifijos, porque tengo que tener un respeto también. Y si lo voy a hacer lo haré en un lugar privado, donde nadie se va a sentir herido.

“Fue un grave error no haberlo detenido. Y lo lamento. Y siento mucha vergüenza, igual que Alejandra. Porque soy madre, y eso también se me está enrostrando. Ah, es que tus hijos ya crecieron, pero yo sigo ayudando a otras crianzas”, agregó.

Consultada por una eventual responsabilidad del alcalde Jorge Sharp en el evento, Irina La Loca señaló que “no, porque tampoco estaba organizando. Él llegó. No había apoyo de la municipalidad, por eso yo me sumé. Era un acto de Apruebo Transformar, por eso me sumé. Porque era un acto no partidista, y yo creo en el trabajo de las bases no partidarias (…) Aquí todos salimos perjudicados”.