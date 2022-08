Polémica causó en redes sociales un acto de cierre de Apruebo Transformar en Valparaíso, que impulsó el alcalde de la comuna y los exconvencionales Alejandra Pérez, Manuel Woldarsky y Tania Madariaga.

Al cierre del evento en la Plaza Victoria, y tal como se difundió en redes sociales, la agrupación “Las Indetectables” realizó una cuestionada performance de connotación sexual con una bandera chilena.

Tras la performance, la periodista Alejandra Valle, quien animaba el evento, indicó “se volvieron locos los bots del Rechazo, mandémosle un saludo por el show de Las Indetectables (…) les cuesta entender cualquier cosa que no sea literal”.

Uno de los primeros en reaccionar fue el excandidato presidencial José Antonio Kast, quien señaló en su cuenta de Twitter que “El Apruebo de Valparaíso, liderado por el Alcalde Jorge Sharp, invitan a las familias a abortar Chile y a deshonrar nuestra bandera nacional. El legado de la Convención”.

En el hilo, agregó que “Espero que la Defensoría y la Subsecretaria de la Niñez tomen medidas para resguardar a los niños que presenciaron este brutal acto”.

Desde Apruebo Transforma se desmarcaron de la performance y enfatizaron en que están en “total desacuerdo” con el uso de la bandera chilena.

La producción del evento como la parrilla de artistas fue realizada por colaboradores de producción Estamos en total desacuerdo con el uso de la bandera que hicieron. Condenamos este hecho que no nos representa en lo absoluto y que además se dio en medio de una actividad familiar

Por su parte, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, también reaccionó y condenó el acto.

“Quiero expresar mi absoluta condena a lo sucedido hoy en Valparaíso. No representa en ningún caso el sentido del acto que convocó a + de 3 mil personas, tampoco a Apruebo Transformar – como dice aquí 👇🏻 – ni menos al Apruebo. La acción en cuestión no estuvo en conocimiento previo”, indicó al compartir la publicación de Apruebo Transformar.

La concejala de la comuna, Camila Nieto, indicó que “es muy lamentable lo que ocurrió en la plaza Victoria, en donde se transgredieron los derechos de niñas y niños presentes. Eso no es el Apruebo”, y agregó que espera una declaración más contundente del alcalde.

Según información que maneja Radio Bío Bío, el Comité Nacional del Apruebo analizará cómo enfrentar esta situación, pese a que no era un acto oficial de AprueboxChile.

Desde Fundación Iguales hicieron un llamado a no compartir el video en redes sociales. “Es denigrante, violento y no guarda relación con la propuesta de nueva Constitución. ¡Esforcémonos para proteger a niñ@s de ese contenido…”, indicaron.

🚨 Llamamos a la ciudadanía a NO difundir el video de la performance en Valparaíso. Es denigrante, violento y no guarda relación con la propuesta de nueva Constitución. ¡Esforcémonos para proteger a niñ@s de este contenido y no permitamos que dañen nuestra capacidad de diálogo!

