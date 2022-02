El chileno hará dupla con el afamado autor estadounidense Peter David en la saga de cómics de Marvel "New Fantastic Four", continuación del celebre título de los noventa.

El guionista estadounidense Peter David y el dibujante chileno Alan Robinson lanzarán este año “New Fantastic Four”, la nueva saga del famoso cómic de Marvel con Wolverine, Hulk, Spider-Man y Ghost Rider como parte del célebre equipo.

En mayo, la dupla presentará en vitrinas norteamericanas el “New Fantastic Four #1”, inicio de una serie de cinco números ambientada en la historia de los noventa que propuso una nueva alineación para el popular grupo de superhéroes.

“En ese ‘reemplazo’ de los originales, estaba Wolverine, Hulk, el Hulk gris, Spider-Man y Ghost Rider. Y ese año, estos personajes tuvieron muy buena acogida, entonces ahora se hizo una historia ambientada después de esa del noventa”, explica a BioBioChile el penquista Alan Robinson.

“En lo que me basé fue en los años 90, entonces tuve que buscar peinados, ropa, etc”, rememora el autor, quien tras su paso por cómics de “Mars Attacks KISS”, “Terminator” y “Star Wars”, ahora hace su debut en una de las editoriales más importantes del género.

El lanzamiento, podría ser el primero de varios a cargo de Robinson: “Todavía no sé qué es lo que se vendrá, pero ojalá ocurra. Hice buenas migas con los editores (de Marvel), son muy buena onda. Con las correcciones, yo no me hago problemas: soy bien abierto a correcciones. Ojalá se venga algo más”.

Sobre su dupla con el célebre autor Peter David, el chileno lo describió como “un tipo súper creativo, a pesar que lleva hartos años en ejercicio. Es super entretenido de dibujar, no puedo adelantar mucho la hisoria”, advierte el dibujante chileno de Marvel.

“Yo soy fan de su trabajo. Para mí, en realidad, ha sido un sueño: entrar a Marvel trabajando los personajes más icónicos de la editorial y con Peter David… Es un sueño como fan y como artista”, aseguró.

Su socio estadounidense, comparte la satisfacción: “Soy afortunado de que Marvel me haya dado la oportunidad de volver y llevar sus batallas a nuevas alturas, en una nueva ubicación y con nuevos aliados y enemigos”, aseguró en un comunicado.