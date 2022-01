Este lunes se han filtrado las primeras imágenes de las filmaciones de Secret Invasion (Invasión secreta), una de las series más importantes que se unirán al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

Hasta ahora, está previsto que se estrene este 2022.

En el cómic original, un grupo de alienígenas que cambian de forma, los skrulls, se infiltran en la Tierra suplantando la identidad de algunos de los superhéroes más famosos.

En las películas, los skrulls fueron vistos por última vez en Spider-Man: Far From Home (Lejos de casa), donde su líder, Talos (Ben Mendelsohn), suplanta la identidad de su aliado, Nick Fury (Samuel L. Jackson), ex líder de S.H.I.E.L.D., mientras este último se encuentra fuera del planeta en una misión desconocida.

Las grabaciones recién comienzan en Inglaterra y en las capturas filtradas se puede ver a los actores Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn y Cobbie Smulders (que interpreta a la agente Maria Hill), además de Emilia Clarke, una de las nuevas incorporaciones estelares al MCU que dejará esta serie.

Existe alta expectación ante la llegada de Clarke, famosa por interpretar a la querida reina Daenerys Targaryen en Game of Thrones, quien se suma a otros excompañeros de elenco que han saltado de la producción de HBO al MCU: Richard Madden y Kit Harington, quienes debutaron hace pocos meses en Eternals como Ikaris y Dane Whitman, respectivamente.

En las imágenes captadas durante las filmaciones de Secret Invasion, se puede ver a Clarke -cuyo personaje es desconocido-, Jackson y Smulders vistiendo atuendos invernales del tipo casual y con colores apagados, probablemente tratando de pasar desapercibidos.

En el caso de Jackson, se puede notar que no cubre su ojo con el característico parche que utiliza Nick Fury, mientras que a Smulders le aplicaron maquillaje que imita sangre en su nariz.

Por supuesto, al ser esto una Invasión secreta, es imposible saber de momento si realmente están interpretando a sus personajes o a skrulls disfrazados.

Cobie Smulders having blood make up applied to her nose as she shot scenes for #SecretInvasion. pic.twitter.com/CXHF16gX3R

— Secret Invasion News (@SInvasionNews) January 23, 2022