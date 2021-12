Tras dar a conocer su preferencia en las elecciones presidenciales de este domingo, la chilena Leonor Varela respondió a quienes la criticaron por entrar en la coyuntura política desde su residencia en el extranjero.

“Ustedes saben que siempre me ha movilizado la defensa del planeta y desgraciadamente hoy día en el mundo estamos viviendo una crisis sin precedentes… Por eso los invito a unirnos y votar juntos por Gabriel Boric”, señaló en un video difundido el fin de semana en redes sociales.

“Ante la urgencia del peligro de un posible gobierno fascista, me uno con entusiasmo al apoyo de Gabriel Boric el 19 de Diciembre. Votar 1 es votar por nuestra madre naturaleza”, agregó en un mensaje en Instagram.

El mensaje causó un largo debate en sus cuentas oficiales, con reacciones a favor y en contra. Entre sus críticos, uno de los argumentos que se repitió refería al actual domicilio de la actriz de “Blade II”: Estados Unidos; un emplazamiento que la misma artista se encargó de responder.

Utilizando un gif de Cleopatra, el filme de Franc Roddam que protagonizó en 1999, Varela compartió un irónico post que rápidamente se convirtió en viral.

“Cuando me dicen que no tengo derecho a tener opinión, ni voto porque no vivo en chile”, escribió en su cuenta oficial en Twitter, junto a una secuencia donde, en el rol de la Reina del Nilo, saluda a sus súbditos desde un carruaje. La reacción fue celebrada por sus seguidores.

Por estas horas, la actriz celebra la selección de su nueva película en el festival de cine independiente más importante de EE.UU: Sundance.

Se trata de La vaca que cantó una canción hacia el futuro, dirigida por la audiovisual local Francisca Alegría en cuyo guion comparte créditos con su pareja, Fernanda Urrejola, y la destacada dramaturga chilena Manuela Infante.