Artistas chilenos contemporáneos celebrarán a los personajes de Pixar más queridos en un evento gratuito de tres días durante esta semana, en Santiago.

En concreto, la exposición tendrá lugar entre el jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de octubre de 10:00 a 20:00 horas en Portal La Dehesa, comuna de Lo Barnechea.

La muestra, que contiene pinturas realizadas mediante diversas técnicas, reunirá obras de los autores María Jesús Contreras, Cristián Elizalde, Elisa Alcalde, Aleksander Azúkar, Pablo Serra y Patricio Kind.

A través de un comunicado, desde la organización indicaron que todos los participantes crearon piezas de arte inspirados en memorables cintas de Disney y Pixar.

Así, los asistentes podrán apreciar trabajos de Luca, Los Increíbles, Toy Story, Intensa-mente, Up, Monsters, Inc. y Coco.

Una vez que finalice el periodo de exhibición, todas las obras serán subastadas y el dinero recaudado irá en beneficio de la Fundación Make-A-Wish Chile.

“En Make-A-Wish creamos deseos que cambian la vida de los niños y las niñas con enfermedades críticas, a través de la magia de un sueño hecho realidad que les regresa a ellos y a sus familias la felicidad”, señaló Patricia Reyes, directora del área de sueños de Make-A-Wish Chile.

Conoce a los artistas

María Jesús Contreras: artista gráfica contemporánea. Actualmente trabaja con clientes de diferentes partes del mundo, realizando portadas de álbumes, editoriales y otras soluciones gráficas.

Elisa Alcalde: si bien estudió cine, en 2012 comenzó a pintar de forma autodidacta en acuarela, adquiriendo práctica y profesionalismo con los años. Desde ese año está a cargo de Little Zine, proyecto con el que ha publicado más de 30 fanzines. Además, en 2018 publicó un libro de cuentos.

Aleksander Azúkar: pintor chileno, fotógrafo y escultor, cuyos trabajos han sido expuestos en Chile y también en Taiwán, Perú y Francia. Además, sus creaciones son parte permanente de la colección del Museo de Graffiti en Perú y en la Galería Cima en Chile.

Pablo Serra: licenciado en Artes Visuales de la Universidad de Chile. En 2009 fue publicado en el Directorio de artistas Younger than Jesus del New Museum of New York, ganó el primer premio del MAVI “Mouse Head IV”, expuso en Nápoles en la muestra colectiva Los Impolíticos. Fue expuesto en París, Francia y en la muestra colectiva Réplica. En 2010 fue publicado en revista técnica 100 pintores y presentó la exposición bi-personal “El mundo necesita un héroe”, en la Galería Animal.

Patricio Kind: licenciado en artes con mención e Artes Plásticas (2006) en la Universidad de Chile. Graduado de Pintor en 2007. En 2015 recibió el primer lugar en el Concurso Nacional de Arte en Vivo. Ha participado en exposiciones colectivas en Chile, Argentina, Venezuela, Francia y Estonia. Su arte está en el limbo entre la abstracción y figuración.

Cristián Elizalde: tiene un grado en Artes Visuales con mención en Pintura de la Universidad Finis Terrae. Sus creaciones han sido expuestas en Chile, Nueva York y Argentina. Durante 2020 fue seleccionado para la intervención Pandemic Films en Berlín.