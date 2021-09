La Francisca, dirigida por Rodrigo Litorriaga, es una película coproducida por Chile, Bélgica y Francia. Este 2 de septiembre llega PuntoPlay

La Francisca

Ella es una joven de 19 años, que vive junto a sus padres y Diego, su hermano de 8 años que ha sido “diagnosticado” (no se sabe por quién) como autista.

Francisca desea salir de Tocopilla, buscar otros horizontes. En especial cuando su mejor amiga le anuncia que se va a Santiago y un pretendiente la abandona, por otra. Pero ella es la persona más cercana a Diego, la única que realmente se preocupa de él.

La situación y el entorno en que vive son precarios, con un padre violento, alcohólico, amargado. Una madre que solo trabaja tratando que su familia no se hunda, mientras su marido la maltrata. Y Diego, del que nadie, salvo ella, se preocupan, porque para el colegio es como si no existiera.

Hasta que su profesor se interesa él, muestra preocupación y entrega una cuota de esperanza y una luz de humanidad.

La película muestra una realidad donde pareciera que nadie se relaciona de manera más comprometida, íntima, con nadie. con desapego, como si la realidad no se pudiera cambiar. Y la cinta, en forma intencional o no, también mira desde “fuera”, sin ingresar nunca a lo que realmente le pasa a Francisca. Sigue su actuar, pero no muestra lo que piensa, lo que siente.

Cine social y contingencia

La Francisca se inscribe en una serie de películas chilenas que han abordado a juventudes marginales, de los bordes. Se suma a Perro sin cola, Parío & Criado o Piola, por mencionar algunas. Un cine que, como en este caso, muchas veces no recurre a actores profesionales. Un cine que muestra las precariedades materiales, afectivas, sociales e institucionales. Que pone cámara a ese Chile marginal y marginado, disfuncional, ese que no ve futuro y se conforma con vivir la vida.

Es un cine que busca mostrar la diversidad del país, los lugares no vistos o estigmatizados. Una juventud, una Francisca sin -tanta- ideología que tiene deseos, que intuye derechos y sabe de frustraciones.

La película, como varias chilenas del último tiempo, muestra mujeres que se sacrifican, que sueñan, se arriesgan, desean vivir. Y hombres violentos, desadaptados, que pareciera que no calzan con la realidad, egoístas…

“Igual siempre la misma huevada. Les dai la pasada a los huevones y después desaparecen”.

Guion y dirección: Rodrigo Litorriaga

Elenco: Javiera Gallardo (Francisca), Aatos Flores (Diego),Francisco Ossa (Fernando), Roberto Flores, Varinia Carito Vila y Lester Ransom Wyatt.

Fotografía: Jean-Marc Ferrière

Sonidista: Ophélie Boully

