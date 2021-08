Considerada como uno de los eventos más grandes a nivel mundial en el mundo del cosplay, la Word Cosplay Summit (WCS) celebrará este fin de semana su edición 2021 reuniendo a más de 40 países.

La WCS nace el 2003 en la ciudad de Nagoya, Japón, como respuesta a la increíble popularidad que comenzó a tener el cosplay a nivel internacional por los fanáticos del anime y manga japonés.

Desde entonces, año tras año son miles de cosplayers que buscan su lugar dentro del gran evento. En esta misma línea, dos jóvenes chilenos se presentarán a la definición de los campeones mundiales de cosplay este sábado a las 1:30 am (Hora de Chile) y el domingo a las 6 am se realizará la ceremonia de premiación y cierre.

Debido a la pandemia, este año se realizará en modalidad híbrida presencial/online, donde si bien habrá actividades presenciales en Japón, el campeonato será online y se transmitirá a todo el mundo.

Team Chile 2021

En esta ocasión, quienes representarán a chile son Eriza y Daiki con sus trajes de “Hatsune Miku” y “KAITO” respectivamente.

Martín Pinochet Sánchez, o “Daiki” como es conocido en sus redes sociales, señaló a BioBioChile que se dedica desde los 14 años al cosplay.

“La mayoría del tiempo interpretando personajes que me gustan mucho, tiempo más tarde, empecé como fotógrafo en el área junto a fotografía profesional, que era la carrera que estaba estudiando, donde ya mezclo más de ambos mundos”, agregó el cosplayer.

Su introducción a la WCS comenzó cuando su compañera Elisa Mahnke, mejor conocida como “Eriza”, le planteó la propuesta de participar juntos con la temática de VOCALOID, una popular aplicación software de síntesis de voz, capaz de cantar y del que han nacido famosos personajes como Hatsune Miku, de quien Eriza estará haciendo cosplay.

Eriza vio sus inicios en el cosplay cuando descubrió que existían eventos de anime que se celebraban en la ciudad de Concepción, algunos de ellos en el icónico teatro de la Universidad de Concepción.

“Ahí fue donde vi que había gente que se disfrazaba y lo encontré algo de otro mundo, algo genial y que yo también quería intentar, en ese tiempo por las diferentes limitaciones los trajes los debía hacer uno y descubrí lo mucho que me gustaba”, señaló Elisa.

Su primer cosplay lo hizo en el año 2010 y desde entonces dice no poder parar y que aproximadamente cada año confecciona un promedio de 6 trajes nuevos.

“Le debo mucho al Cosplay, he aprendido no sólo a como confeccionar trajes complejos con diferentes técnicas y materiales, sino también he conocido gente maravillosa de todo el mundo y me ha dado la posibilidad de hoy representar a mi país junto a mi amigo Daiki (Martín)” destacó la cosplayer.

La dupla, oriunda de Santiago, está en el grupo B y deberá enfrentarse a países como Australia, Ucrania, Indonesia, India, Estados Unidos, España y Sudáfrica en una primera instancia.