Hoy, 3 de diciembre de 2023, se llevarán a cabo varios partidos en el Brasileirão, la liga brasileña de Fútbol. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos datos están sujetos a cambios de último minuto, por lo que es recomendable estar atento a las noticias del Fútbol Internacional para obtener información actualizada.

El primer partido que se disputó ayer fue entre Corinthians e Internacional el día 2 de diciembre. El encuentro comenzó a las 18:00:27, y el resultado final fue de 1-2 a favor de Internacional.

Posteriormente, Atletico Mineiro se enfrentó a Sao Paulo, a las 21:07, venciendo el primero por 2 goles contra 1.

Para hoy hay programados varios encuentros. Estos son los siguientes:

– Flamengo y Cuiabá, y está programado para iniciar a las 16:00:00.

– Palmeiras vs Fluminense, a las 16:00:00.

– América Mineiro vs Bahia, a las 18:30:00.

– Atletico Paranaense vs Santos, a las 18:30:00.

– Botafogo vs Cruzeiro, a las 18:30:00.

– Bragantino-SP vs Coritiba, a las 18:30:00.

– Fortaleza vs Goiás, a las 18:30:00.

– Gremio vs Vasco da Gama, a las 18:30:00.

Es importante recordar que estos partidos futuros están sujetos a posibles reprogramaciones de último minuto, por lo que es recomendable estar informado a través de las noticias del Fútbol Internacional.