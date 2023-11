La próxima semana se estrenarán en los cines chilenos las películas “NCT NATION: To The World in Cinemas”, “Wonka“, “Gol gana“, “Viernes negro“, “Venganza silenciosa“, “Hojas de otoño“, “Office Royale” y “Tokyo Revengers“.

‘NCT NATION:To The World in Cinemas‘

El documental ‘NCT NATION: To The World in Cinemas’ se estrenará el 06-12-2023 y contará con la participación de NCT 127, NCT Dream, Doyoung, Haechan y Jaehyun. La película concierto marcará el comienzo emocionante del viaje de NCT para compartir su música y sus espectaculares actuaciones con el mundo, consolidando su posición como pioneros en el género K-Pop. El evento teatral en todo el mundo presentará una colaboración sin precedentes entre las unidades actuales de NCT, incluyendo NCT U, NCT 127, NCT Dream y WayV. El director de la película es Yoon Dong Oh.

‘Wonka‘

‘Wonka‘ es una película fantástica que se estrenará el 07-12-2023. Está basada en el personaje de Willy Wonka, protagonista de “Charlie y la fábrica de chocolate”, el famoso libro infantil de Roald Dahl. La historia cuenta cómo el mayor inventor, mago y chocolatero del mundo se convierte en el querido Willy Wonka que conocemos hoy en día. El elenco incluye a Timothée Chalamet, Sally Hawkins, Olivia Colman, Hugh Grant y Rowan Atkinson. La película será dirigida por Paul King.

‘Gol gana‘

‘Gol gana‘ es un drama deportivo que se estrenará el 07-12-2023. La película cuenta la historia del entrenador holandés Thomas Rongen, quien asumió el desafío de tomar las riendas del equipo de fútbol de la Samoa Americana y convertir a un grupo de perdedores en ganadores. El elenco incluye a Michael Fassbender, Elisabeth Moss, Rhys Darby, Rachel House y Will Arnett. La película será dirigida por Taika Waititi.

‘Viernes negro‘

La película de terror “Viernes negro” se estrenará el 07-12-2023 y cuenta con un elenco conformado por Patrick Dempsey, Addison Rae, Milo Manheim, Jalen Thomas Brooks y Nell Verlaque. La historia se desarrolla después de un Black Friday caótico que termina en tragedia, donde un misterioso asesino inspirado por la festividad de Acción de Gracias comienza a aterrorizar la ciudad de Plymouth, en Massachusetts, lugar de origen de esta famosa celebración. Esta película es una versión en largometraje del falso tráiler creado por Eli Roth para ‘Grindhouse’. Eli Roth es el director de la película.

‘Venganza silenciosa‘

‘Venganza silenciosa‘ es una película de acción que se estrenará el 07-12-2023. La historia se centra en un padre atormentado interpretado por Joel Kinnaman, quien presencia la muerte de su hijo durante un tiroteo entre bandas en Nochebuena. A raíz de esta tragedia, el padre queda sin voz debido a una herida en sus cuerdas vocales y decide someterse a un riguroso entrenamiento para vengar la muerte de su hijo. El elenco también incluye a Catalina Sandino Moreno, Kid Cudi, Vinny O’Brien y Yoko Hamamura. La película está dirigida por John Woo.

‘Hojas de otoño‘

‘Hojas de otoño‘ es una comedia que se estrenará el 07-12-2023. La película está dirigida por Aki Kaurismäki y cuenta con un elenco conformado por Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Anna Karjalainen, Alina Tomnikov y Kaisa Karjalainen. La historia se centra en Ansa, una mujer soltera que vive en Helsinki y trabaja en un supermercado con un contrato de cero horas. Su trabajo consiste en abastecer los estantes y clasificar el plástico reciclable. Una noche, Ansa se encuentra accidentalmente con Holappa, otro trabajador solitario que es alcohólico. A pesar de los malentendidos y las dificultades, ambos intentan construir una relación. Sorprendentemente, Holappa logra controlar su adicción al alcohol gracias a esta relación.

‘Office Royale‘

‘Office Royale‘ es una película de acción que se estrenará el 07-12-2023. La trama se desarrolla en el mundo de las oficinistas japonesas, donde existen bandas de pandilleras femeninas que se enfrentan violentamente entre sí para obtener la supremacía en el sector. El elenco está conformado por Mei Nagano, Nanao, Alice Hirose, Ken’ichi Endô y Rina Kawaei. La dirección está a cargo de Kazuaki Seki.

‘Tokyo Revengers‘

‘Tokyo Revengers‘ es un drama que se estrenará el 07-12-2023. La historia sigue a Takemichi Hanagaki, quien al ver las noticias descubre que su antigua novia del instituto, Hinata Tachibana, ha sido asesinada por un grupo de villanos llamado Tokyo Manji Gang. Hanagaki vive en un apartamento miserable con paredes de papel y su jefe, que es seis años más joven que él, lo trata como un idiota. Su vida ha llegado a su punto más bajo. Sin embargo, de repente viaja doce años al pasado, a sus días de instituto, con el objetivo de salvar a Hinata y cambiar su vida. La película está dirigida por Tsutomu Hanabusa.

La próxima semana se estrenarán ocho nuevas películas en los cines de Chile, según información proporcionada por Filmaffinity. Para conocer los títulos y horarios de proyección, se recomienda a los lectores revisar la plataforma, ya que no todas las películas llegarán a todos los cines. Además, se sugiere estar atento a las noticias del mundo del cine para estar al tanto de futuros estrenos y novedades en la industria.