A continuación, te presentamos un resumen de los encuentros programados para la liga italiana:

– Bologna vs Lazio: Este partido estaba programado para el día 3 de noviembre a las 16:45 horas, pero no se ha jugado aún.

– Salernitana vs Napoli: Otro encuentro pendiente es el que enfrentaría a Salernitana y Napoli el día 4 de noviembre a las 11:00 horas.

– Atalanta BC vs Inter Milan: El día 4 de noviembre a las 14:00 horas se esperaba el enfrentamiento entre Atalanta BC e Inter Milan.

– AC Milan vs Udinese: También el día 4 de noviembre, pero a las 16:45 horas, se tenía previsto el partido entre AC Milan y Udinese.

– Hellas Verona FC vs Monza: El día 5 de noviembre a las 08:30 horas se tenía programado el encuentro entre Hellas Verona FC y Monza.

– Cagliari vs Genoa: Otro partido pendiente es el que enfrentaría a Cagliari y Genoa el día 5 de noviembre a las 11:00 horas.

– AS Roma vs Lecce: El día 5 de noviembre a las 14:00 horas se esperaba el enfrentamiento entre AS Roma y Lecce.

– Fiorentina vs Juventus: También el día 5 de noviembre, pero a las 16:45 horas, se tenía previsto el partido entre Fiorentina y Juventus.

Es importante tener en cuenta que los partidos futuros aquí detallados están sujetos a reprogramaciones de último minuto, por lo que podrían sufrir cambios en sus fechas y horarios.