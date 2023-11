El último ranking de libros Bestsellers de no ficción del New York Times, publicado el miércoles 1 de noviembre de 2023, nos trae una interesante selección de obras que han capturado la atención de los lectores en Estados Unidos. Este ranking es considerado uno de los más influyentes y prestigiosos en el mundo editorial, ya que refleja las preferencias y tendencias de lectura de los estadounidenses.

En la primera posición de esta semana encontramos el libro “The Woman In Me” de Britney Spears, publicado por la editorial Gallery. En esta obra, la ganadora del Grammy relata sus experiencias personales y profesionales, incluyendo los años que pasó bajo una tutela supervisada por su padre. Este libro ha debutado en el ranking en la posición número 1, lo que demuestra el gran interés que ha despertado entre los lectores.

En la segunda posición, encontramos “Killers Of The Flower Moon” de David Grann, publicado por Doubleday. Este libro narra la historia de una serie de asesinatos en la década de 1920 en Oklahoma, que tenían como objetivo a los indios Osage, cuyas tierras contenían petróleo. Sorprendentemente, este libro lleva 100 semanas en el ranking, lo que demuestra su gran éxito y permanencia en el gusto de los lectores.

En la tercera posición, nos encontramos con “Romney” de Mckay Coppins, publicado por Scribner. En esta obra, el autor, quien es escritor en The Atlantic, perfila al senador republicano de Utah y exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney. Este libro ha debutado en el ranking en la posición número 3, lo que indica un gran interés por conocer más sobre la vida y carrera política de Romney.

En la cuarta posición, encontramos “Prequel” de Rachel Maddow, publicado por Crown. En este libro, la presentadora de MSNBC y coautora de “Bag Man” detalla una campaña para derrocar al gobierno de Estados Unidos e instaurar un régimen autoritario antes y durante nuestra participación en la Segunda Guerra Mundial. Este libro ha estado en el ranking durante 2 semanas y ha descendido una posición desde la semana anterior.

Finalmente, en la quinta posición, nos encontramos con “If You Would Have Told Me” de John Stamos con Daphne Young, publicado por Holt. En esta obra, el famoso actor de “Full House”, “ER” y “General Hospital” nos presenta sus memorias. Este libro ha debutado en el ranking en la posición número 5, lo que indica el interés de los lectores por conocer más sobre la vida y carrera de Stamos.

El ranking Bestsellers del New York Times es una referencia importante en el mundo editorial, ya que refleja las preferencias de los lectores y las tendencias de lectura en Estados Unidos. Los libros que aparecen en este ranking suelen recibir una mayor atención y promoción, lo que puede llevar a un aumento en las ventas y la popularidad de los autores. Además, este ranking es utilizado por los lectores como una guía para descubrir nuevas lecturas y estar al tanto de los libros más populares del momento.

En resumen, el último ranking de libros Bestsellers de no ficción del New York Times nos presenta una variedad de obras que han capturado la atención de los lectores en Estados Unidos. Desde las memorias de Britney Spears hasta la historia de asesinatos en Oklahoma, estos libros reflejan la diversidad de temas y géneros que interesan a los lectores en la actualidad. El ranking Bestsellers del NYT sigue siendo una referencia importante en el mundo editorial y una guía confiable para los lectores que buscan nuevas lecturas.