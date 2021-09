La millonaria deuda declarada por Rojas Vade: banco pidió embargar bienes por incumplir con pago

El convencional Rodrigo Rojas Vade, ex Lista del Pueblo, ha estado en el centro de la polémica durante las últimas semanas tras confesar que no padecía de cáncer. A pesar de ello, aseguró que sí tenía una enfermedad, pero no entregó mayores detalles.

Este hecho motivó una denuncia de la mesa directiva de la Convención a la Fiscalía, ya que la declaración de patrimonio de Rojas incluía una deuda por $27 millones con el Banco Scotiabank para financiar un “tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer”. Esto podría configurar una infracción a la Ley 20.880 sobre probidad pública.

A esta acción se suma una querella presentada por el diputado Tomás Fuentes y la candidata a parlamentaria Susana Hiplan, ambos de RN, contra el exvicepresidente adjunto de la Convención. Esto, por acusarlo de “cometer perjurio, es decir, juramento en falso”.

Sin embargo, según consigna La Tercera, la deuda de Rojas sí existió y el banco pidió su embargo en 2018. En junio de aquel año, se presentó una demanda contra el convencional por no pagar los montos que debía.

Según Scotiabank, el 17 de octubre de 2016 se firmó un pagaré por $ 26.112.943, el cual tenía un interés mensual del 1,10% y se pagaría en 69 cuotas sucesivas. El primer vencimiento tenía fecha 1 de febrero de 2017.

Producto de esto, solicitó el embargo de sus bienes, ya que debía la suma de $21.571.567 al 1 de febrero de 2018. Éste sería el último monto adeudado por Rojas Vade.

Diligencias frustradas

Ese año, la entidad bancaria realizó diversas diligencias para cobrar la deuda del actual convencional. Visitaba frecuentemente su domicilio, pero éste casi nunca estaba, ya que en ese tiempo se desempeñaba como asistente de vuelo en la línea aérea JetSMART.

Los intentos frustrados siguieron hasta el 21 de febrero de 2021, cuando Scotiabank pidió que “se proceda al embargo de bienes muebles con el auxilio de la fuerza pública con facultades de allanar y descerrajar al haberse opuesto a la diligencia, según consta en el proceso”.

Según consta en la declaración de patrimonio e intereses de Rojas, sólo posee una moto Honda del 2020, la cual está avaluada en $4.500.000. Sin embargo, no se consignan bienes inmuebles o activos de algún tipo.

El 25 de marzo se habría solicitado la retención de los impuestos de 2020 de Rojas Vade y hace dos meses, el 2 de julio, pidió que se oficiara a la Tesorería General de la República para informar sobre este embargo.

Para esta última fecha, ya había resultado electo en su actual puesto bajo el alero de La Lista del Pueblo.

A pesar de esto, según señala LT, fuentes cercanas al convencional aseguran que la causa se encuentra totalmente abierta y que aún no se ha embargado ningún bien del exrostro de La Lista del Pueblo.

Cabe destacar que Tomás Ramírez, abogado de Rojas, declaró a El Mercurio que su representado rectificó su declaración de intereses y patrimonio. Con esto, bajó el monto adeudado a cerca de $26 millones e incluyó a otras entidades como Banco de Chile e Itaú.