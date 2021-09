Abogado de Rojas Vade dice que no hubo delito en declaración y que deuda es por una enfermedad

“El comunicado que emitió pudo haber descomprimido un poco el ambiente en la Convención”, decía ayer un cercano a Rodrigo Rojas Vade, quien ha sido duramente cuestionado, por mentir sobre padecer cáncer.

El convencional es investigado por el delito de perjurio, luego de señalar en su declaración de patrimonio, mantener una deuda por quimioterapia. Los antecedentes fueron enviados por la mesa de la Convención, a la Fiscalía Centro Norte.

El abogado particular de Rojas Vade, Tomás Ramírez, aseguró que el constituyente no ha cometido ningún delito, ya que en síntesis, en la declaración de patrimonio “no es exigible” la enfermedad. Aseguró que la deuda por un tratamiento médico sí existe.

“Él ya ha declarado que su enfermedad no está diagnosticada como cáncer, y que no se ha realizado una quimioterapia, por lo que no es cierto lo que aparece en esa declaración. Pero atendiendo que el objetivo de esta declaración es conocer el patrimonio y no el origen de la deuda, es irrelevante desde el punto de vista penal”, indicó el abogado.

La defensa indicó que el convencional buscará “acreditar la realidad de su situación de salud y qué ha pasado con los fondos que él ha recibido y los pagos que ha realizado con sus temas de salud”.

Rodrigo Rojas hace una semana, en su cuenta de Instagram, que padecía otra enfermedad que está “estigmatizada en el país”, y que esas habían sido las razones de su mentira.

Sin embargo, el jueves de esta semana, indicó que esto se dará cuenta cuando esté preparado para ello. “No soy un delincuente, soy alguien que cometió un error”, sostuvo Rojas en una declaración pública, en la que NO aseguró ni descartó una especulada renuncia.

En la Convención hay división sobre este tema. Si bien hay algunos sectores que han apoyado a Rodrigo Rojas, existen otros que aseguraron que su renuncia debe ser inminente, a propósito del daño que le hizo al órgano.

Al respecto se refirió el convencional ex lista del pueblo Helmuth Martínez.

La mesa de la Convención adoptó una postura institucional respecto al tema, y envió los antecedentes a la comisión de ética. Así lo aseguró uno de los vicepresidentes adjuntos Pedro Muñoz, del colectivo socialista.

Ayer, otra de las vicepresidentas y encargada de establecer el contacto con Rojas Vade, aseguró que finalmente pudieron saber de él, y que han conversado en algunas oportunidades.

Se espera que próximamente, el constituyente declare ante la PDI.

Entrevista completa a Rojas Vade