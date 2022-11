El abrazo entre jugadores de Estados Unidos e Irán en Qatar que conmueve al mundo del fútbol

La victoria 1-0 de Estados Unidos ante Irán, en duelo jugado este martes en Qatar 2022, ha sido uno de los más esperados en el Mundial por la carga histórica y social que ha marcado las relaciones de ambos países.

Por si eso fuera poco, hubo molestia de parte del combinado de Medio Oriente por algunas declaraciones y el ninguneo a su bandera en las redes sociales de la Selección norteamericana.

Pero dentro de la cancha todo fue distinto a lo esperado, demostrando que el deporte -no solo el fútbol- puede unir a cualquiera.

Prueba de lo anterior, fue el aplaudido gesto que Antonee Robinson tuvo con su rival Ramin Rezaeian cuando, acabado el encuentro, se consumó la eliminación de Irán y el paso de Estados Unidos a octavos de final.

De acuerdo a Olé, el jugador norteamericano se acercó al desconsolado defensa rival, quien lloraba por no poder conseguir el boleto a la ronda de 16 mejores.

En ese momento, los dos se fundieron en un abrazo que dejó atrás cualquier barrera ideológica o social que acompañó la previa del encuentro.

El emotivo gesto se volvió viral en redes sociales, donde la mayoría destacó la actitud de Robinson con una de las figuras de Irán.

USA’s Antonee Robinson consoles Iran’s Ramin Rezaian after America’s victory. Iran’s regime has tried hard to brainwash its people against the US, but most Americans who’ve been to Iran will tell you it’s among the friendliest places they’ve ever visited. pic.twitter.com/GbyPFMEMVL

— Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) November 30, 2022