Abarza pone sus fichas en la delegación nacional en Tokio: "El Team para Chile va a hacer historia"

El nadador nacional Alberto Abarza exteriorizó su satisfacción, este domingo, por alcanzar la medalla de plata en los 200 metros libres categoría S2 de los Juegos Paralímpicos de Tokio.

El deportista nacional continúa haciendo historia en suelo nipón. El pasado 25 de agosto ganó la presea dorada en los 100 metros espalda de la categoría S2.

Tras finalizar la definición, que ganó el brasileño Gabriel Dos Santos, Abarza declaró que “llegábamos para ser cuartos en esta prueba, no es la mía. En la pura partida Brasil y México me sacan siete metros, pero la queríamos luchar. Subirme al podio nuevamente es lo máximo en una prueba donde no teníamos ninguna expectativa”.

Respecto a la prueba en sí, el Premio Nacional del Deporte en 2018 señaló que “estuvo bien nadado por parte de él (Dos Santos), era su prueba. Haber sacado un segundo lugar es sumamente beneficioso para lo que veníamos haciendo“.

El deportista de 36 años ahora deberá afrontar la prueba de los 50 metros espalda, a disputarse el próximo jueves. “Queda la prueba que es menos hábil para mí, pero lo vamos a intentar todo. No hay excusa. Vamos a llegar bien. Hay un equipo que me está ayudando a recuperar la parte muscular”, indicó.

Por último, consultado por su status del deportista chileno más consagrado en Juegos Paralímpicos, Abarza manifestó que “lo de los récords queda para que se pueda superar pronto. El Team Para Chile va a hacer historia. Llegamos a disfrutar estos juegos. Uno nunca lo ve tan real hasta que lo ves en el marcador y confías en lo que estuviste trabajando”.