"Su corazón y voto está en la centro izquierda": Piergentili tras video de Lagos destacando a Ravinet

Una conversación sostuvo la presidenta del Partido Por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, con el expresidente Ricardo Lagos, tras la polémica generada por el video donde destaca la figura de Jaime Ravinet, quien es candidato al Consejo Constitucional en la lista de Chile Seguro, que reúne a Evópoli, RN y la UDI.

A través de una publicación en Twitter, la también candidata para consejera en la región Metropolitana, indicó que el exmandatario “habló conmigo para aclarar lo ocurrido con el video de otro candidato”.

Según precisó, Lagos “tiene mucho cariño y respeto por sus ex colaboradores”, ya que recordemos, Ravinet asumió en su gobierno como biministro de Vivienda y Urbanismo, y de Bienes Nacionales, entre 2000 y 2004; y luego de Defensa (2006). En ese entonces era militante de la DC, partido del que salió tras asumir como ministro en el gobierno de Piñera.

Pese a la polémica generada por el registro que difundió Ravinet, actualmente independiente, pero apoyado por la derecha; la presidenta del PPD llamó a no perderse, ya que “su corazón y su voto (de Ricardo Lagos) está en la centro izquierda”.

Ayer el ex Presidente Lagos habló conmigo para aclarar lo ocurrido con el video de otro candidato. Él tiene mucho cariño y respeto por sus ex colaboradores, pero no nos perdamos, su corazón y su voto está en la centro izquierda. pic.twitter.com/f9w7jCBjfc

— Natalia Piergentili #ConsejeraRM (@natapiergentili) April 22, 2023