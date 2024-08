Medallista en 200 metros ’destrozó’ a Noah Lyles tras ganar el oro en los JJOO: "Arrogante"

Una de las escenas incónicas que se registraron esta jornada en los JJOO de París 2024 fue la carrera en los 200 metros planos donde el bostwano Letsile Tebogo venció al favorito de muchos, Noah Lyles en una estelar corrida donde el africano le arrebató el oro al norteamericano.

Posteriormente se supo que Lyles corrió hasta la meta sintiendo síntomas de Covid-19, algo que no impidió que consiguiera la medalla de bronce en dicha disciplina.

Más tarde, en la conferencia de prensa de los JJOO, Letsile Tebogo fue consultado si le interesaría ser el nuevo rostro del atletismo olímpico, algo que respondió de una manera tajante y con ‘dardos’ dirigidos a uno de los competidores más reconocidos en la actualidad, Noah Lyles.

En su declaración, el bostwano aseguró que “para mí, no puedo ser la cara del atletismo porque no soy una persona arrogante ni ruidosa como Noah”.

Por otra parte aseguró que “creo que definitivamente Noah es el rostro del atletismo”, mientras el compañero de Lyles en Estados Unidos, Kenny Bednarek, quien ganó la plata en la carrera, esbozaba una breve e irónica sonrisa.

Declaraciones que de seguro no cayeron bien en uno de los competidores insignia de los 200 metros planos en donde Lyles ya ha ganado medalla en Tokio 2020, Juegos Olímpicos celebrados en el 2021.

Letsile Tebogo was asked after winning the men's 200m final if he aspires to world records and being the face of track and field.

Here was his answer:

"I can't be the face of athletics because I'm not an arrogant or a loud person like Noah (Lyles)."#Paris2024 pic.twitter.com/HzafPb1kaM

— FloTrack (@FloTrack) August 8, 2024