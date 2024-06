Bielsa y la ’Celeste’ van por los cuartos: Uruguay se enfrenta a Bolivia en la Copa América 2024

El boleto por la vía rápida de Uruguay para los cuartos de final de la Copa América pasa por su encuentro de este jueves contra Bolivia, un rival de la Conmebol que se le da especialmente bien al combinado de Marcelo Bielsa.

El MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey, EE.UU.), hogar de los New York Giants y los New York Jets de la NFL, acogerá este duelo del Grupo C a partir de las 21:00 horas, al que Uruguay llega con 3 puntos, después de su triunfo por 3-1 ante Panamá.

Dos victorias en dos partidos colocarían con pie y medio a la ‘Celeste’ en las rondas eliminatorias y un paso más cerca del sueño de conquistar su título número 16 de la Copa América, lo que le permitiría desempatar con Argentina como la selección más laureada del continente.

Su último encuentro de fase de grupos será contra la anfitriona EE.UU. el próximo 1 de julio en Kansas City.

El historial entre ambos

Bolivia parece un contrincante propicio para Uruguay, que en 41 partidos contra la Verde ha cosechado 27 triunfos, 6 empates y solo 8 derrotas.

Desde el año 2000 (16 enfrentamientos en total), los charrúa solo han perdido en dos ocasiones contra Bolivia: un 4-1 en 2012 y un 3-0 en 2021 que acabaría siendo el último partido de Óscar Tabárez como seleccionador de Uruguay.

Las dos derrotas llegaron en partidos disputados en Bolivia.

En cambio, el último cara a cara entre ambos equipos fue un 3-0 para Uruguay en noviembre de 2023 con un doblete de Darwin Núñez.

El delantero del Liverpool fue uno de los protagonistas de la victoria contra Panamá en el debut en Copa América por el gol que firmó pero también porque desaprovechó varias ocasiones claras para haber tenido un marcador más amplio.

Fue un pero general del combinado uruguayo, que hizo 20 tiros durante el encuentro de los cuales solo 7 fueron a puerta y nada más que 3 acabaron en la red.

Se espera que pueda jugar sin problemas Ronald Araújo, quien tuvo que salir en el descanso contra Panamá por un mareo debido al calor y la humedad en Miami. El defensa del Barcelona confirmó nada más acabar el partido que se encontraba bien.

Salvo sorpresa de última hora, todos los jugadores de Uruguay están a disposición de Bielsa y en condiciones de jugar.

Por su parte, Bolivia llega a Nueva Jersey entre la espada y la pared y está obligada a sacar un buen resultado frente a Uruguay para seguir con vida en el torneo.

Antonio Carlos Zago podría apostar por numerosas modificaciones en su once respecto al partido contra EE.UU. para cambiar la dinámica del combinado boliviano con jugadores que partieron como suplentes en el debut como Rodrigo Ramallo.

Alineaciones posibles

Uruguay: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Jesús Sagredo, José Sagredo, Diego Medina, Luis Haquín, Roberto Carlos Fernández; Fernando Saucedo, Gabriel Villamil, Miguel Terceros; Rodrigo Ramallo y Bruno Miranda.