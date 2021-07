Periodista que pidió en vivo y de rodillas que no pongan más a Di María reculó: "Me equivoqué"

Con un golazo de Ángel Di María, la Selección argentina cortó una sequía sin títulos de 28 años y muchas frustraciones y el periodista “Toti” Pasman estuvo entre lo más comentado en las redes sociales por un video que se viralizó del pasado 7 de junio previo a la Copa América, donde el comunicador le pedía de rodillas a Lionel Scaloni que no convoque nunca más al futbolista del PSG.

“Yo creo que siempre hay que opinar y lo que veía era que para mí el ciclo de Di María después de tres mundiales y cuatro Copas América estaba terminado porque habían pasado un montón de cosas: lesiones, idas y vueltas con este técnico. Pensé que estaba terminado su ciclo y me equivoqué”, comenzó su descargo el conductor de El Show del Fútbol.

“Hay dos maneras de hacer periodismo, ser condescendiente con los jugadores y decir que hacen todo bien u opinar y yo elijo este último camino aunque me equivoque y me equivoqué porque Di María todavía tiene cosas para darle a la Selección”, reconoció Pasman siempre aclarando que no se arrepiente de lo que dijo ni cómo lo dijo porque “son las formas del programa”.

Lo cierto es que Di María hace años que es cuestionado por parte del periodismo y también por parte de los hinchas más allá de su gran presente en el PSG, donde es titular en uno de los mejores equipos del mundo rodeado de estrellas y a eso apuntó Pasman.

“Nosotros opinamos y muchas veces tenemos razón y cuando no tenemos razón, porque yo asumo que me equivoqué porque Di María puede seguir jugando en la Selección argentina, te dedican una historia y es parte del folklore. Y hoy un montón de amigos del campeón puteándome y recordándome el video también es parte del folklore. Está todo bien y no pasa de ahí. Por eso creo que no hace falta pedirle perdón a nadie. Dije lo que pensaba”.

“La única persona que me escribió desde el 7 de junio hasta hoy fue Jorgelina Cardoso, la mujer de Di María. Estaba enojada pero fue respetuosa. Me dijo a él ‘no le importa nada lo que decís pero la familia sufre’. Lo hice a mi manera, lo hice con pasión porque El Show del Fútbol es así. Es el único programa que habla de esta manera, a corazón abierto. Es un show y eso le expliqué, por eso dramatizamos, actuamos”, agregó.