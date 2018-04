Producir menos leche en una mama: Médico explica problema de lactancia de Gala Caldirola

Gala Caldirola vive uno de los momentos m√°s lindos de su vida, luego que en febrero pasado diera a luz a su primera hija. Desde entonces, la modelo ha promovido la lactancia materna en reiteradas ocasiones, sin embargo, hoy ha debido cambiar la forma en que alimenta a su hija.

Por un problema en uno de sus pechos, la exchica reality se ha visto en la necesidad de complementar su leche con f√≥rmula. ‚ÄúTuve un problema el pecho izquierdo por lo cual deje de producir la misma leche, es decir que para amamantar a mi beb√© s√≥lo tengo a disposici√≥n el pecho derecho‚ÄĚ, se√Īal√≥ en un mensaje en su cuenta de Instagram.

Si bien admiti√≥ que trat√≥ de seguir d√°ndole exclusivamente leche materna, la beb√© no quedaba saciada, y despu√©s de una hora y media volv√≠a a llorar. ‚ÄúAl s√≥lo poder amamantar con uno de los pechos no me daba el tiempo para que volviera a subir suficiente leche. Es por eso que el pediatra me aconsej√≥ hacer una combinaci√≥n de pecho y leche de f√≥rmula”, afirm√≥.

“Durante el d√≠a y cuando siento que ella lo necesita le preparo un biber√≥n y no se lo doy con menos amor que el pecho. Y eso me ayuda a llegar con m√°s carga de leche a la noche que es cuando le doy lactancia materna exclusiva”, explic√≥ la pareja de Mauricio Isla.

Una publicación compartida por Gala Caldirola (@galadrielcaldirola) el Abr 24, 2018 at 1:28 PDT

La situación que vive Gala, sin embargo, no es un caso aislado ya que cientos de madres han experimentado la sensación de producir menos leche en una de sus mamas. Esto puede tener diferentes explicaciones que van desde una mala técnica de amamantamiento hasta un problema de desarrollo de uno de los pechos.

“Efectivamente muchas madres tienen la sensaci√≥n de que a veces hay una disminuci√≥n unilateral de la secreci√≥n de leche por alguna mama. Eso no necesariamente significa que estamos frente a un problema de salud, porque a veces es s√≥lo la sensaci√≥n, considerando que ambas mamas no son necesariamente sim√©tricas, en tama√Īo, en la distribuci√≥n y caracter√≠sticas del tejido. Lo que indudablemente puede traducirse en una producci√≥n menor de leche por alguna de las mamas”, explic√≥ Patricio Barriga, docente de la Universidad San Sebasti√°n, presidente de la Sociedad Chilena de Endocrinolog√≠a Ginecol√≥gica y especialista en endocrino-ginecolog√≠a.

“Otras veces vamos a tener una situaci√≥n que puede considerarse especial, donde una de las mamas no va a producir leche por alguna condici√≥n glandular previa desde el desarrollo de esa mama, donde hubo una alteraci√≥n (…) o puede ser por una condici√≥n secundaria que pudiera estar afectados los conductos de la mama en cuesti√≥n, como por ejemplo, por un trauma o por una cirug√≠a de implantes”, agreg√≥.

Este √ļltimo caso suele ser muy poco probable, pues la mayor√≠a de los implantes se ubican detr√°s de la gl√°ndula mamaria para minimizar el riesgo de causar alg√ļn problema durante la lactancia, aclara el profesional.

Una publicación compartida por Gala Caldirola (@galadrielcaldirola) el Abr 24, 2018 at 2:32 PDT

Cuando se han descartado esas cosas peque√Īas estamos frente a un posible problema de Hipogalactia, las que pueden ser hormonales, nutricionales, glandulares y postglandulares. Este problema se hace m√°s evidente pues comienza a afectar el crecimiento y desarrollo del reci√©n nacido, y es en ese momento cuando se justificar√≠a el uso del suplemento, dice el m√©dico.

¬ŅQu√© hacer?

Seg√ļn el ginec√≥logo, cuando una de las mamas comienza a producir menos leche, lo recomendable tambi√©n es comenzar el proceso de lactancia con aquel pecho afectado. “En la primera mamada, donde el reci√©n nacido va a estar con m√°s hambre, todo el esfuerzo va a ser centrado en ese pecho, por lo que habr√° una mejor correlaci√≥n del est√≠mulo con la producci√≥n de leche”, se√Īal√≥.

Para el experto es muy importante tranquilizar a la madre e impulsarla a continuar con la lactancia materna, por lo menos durante los primeros seis meses de vida.

“Esto, siempre que se cumpla un requisito: que el crecimiento del reci√©n nacido sea el esperado y que suba de peso de acuerdo a las recomendaciones del pediatra. Si eso no ocurre ser√° necesario usar suplemento pero esa es la medida final”, agreg√≥ el especialista.