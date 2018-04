La reflexión de Gala Caldirola sobre la maternidad tras revelar problemas para amamantar

Si, esto es lo natural. Además de lo más hermoso para las que pueden vivirlo. Pero la naturaleza no es perfecta. Y aunque a veces los seres humanos parecemos animales nosotros no somos iguales. En nosotros si podemos encontrar fallos. Muchas mujeres , como yo, somos de la idea que la lactancia materna es lo más lindo además de lo más sano para nuestros hijos, por eso he dicho y digo que soy PRO lactancia libre! pero en el camino de la maternidad además de lo que pensamos tenemos que tener en cuenta lo que nuestro bebe necesita y en función de lo que va sucediendo. Voy a compartir mi experiencia para que lo entiendan… Tuve un problema el pecho izquierdo por lo cual deje de producir la misma leche, es decir que para amamantar a mi bebe solo tengo a disposición el pecho derecho. Mi pequeña come una media de 6/7 veces al día y la medida de leche ya sea materna como de fórmula para que ella se sacie en cada toma son 150ml. Traté de seguir dándole exclusivamente leche materna pero como ella no quedaba saciada no pasaba más de 1,5 horas y mi bebe volvía a llorar, al solo poder amamantar con uno de los pechos no me daba el tiempo para que volviera a subir suficiente leche. Es por eso que el pediatra me aconsejó hacer una combinación de pecho y leche de fórmula. Durante el día y cuando siento que ella lo necesita le preparo un biberón y no se lo doy con menos amor que el pecho. Y eso me ayuda a llegar con más carga de leche a la noche que es cuando le doy lactancia materna exclusiva. Por otro lado quiero mencionar que las mujeres no sólo somos un cuerpo físico, también uno emocional y sentimental. Y aunque soy PROlactanciaMaterna eso no quiere decir que las mujeres que no pueden o no quieren dar el pecho son peores mamás! Creo que hay que respetar las decisiones de cada mujer. Pues en mi caso quería compartir mi experiencia que refleja que la maternidad no tiene que ser perfecta, por qué es muy compleja. Solo tiene que ser en base al amor. #bebe #maternidad

A post shared by Gala Caldirola (@galadrielcaldirola) on Apr 24, 2018 at 2:32pm PDT