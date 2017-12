Joven le da un uso diferente a Tinder y su hazaña se vuelve viral

Una estudiante universitaria de primer año causó revuelo en las redes sociales luego de que se diera a conocer el particular uso que le dio a la red social para buscar pareja, Tinder.

Aline, de 18 años y alumna de la Universidad Oswego de Nueva York, utilizó la popular aplicación para vender una lámpara y esto hizo que su historia se volviera viral.

“Lámpara, 25: No ando buscando revolcones, sólo quiero vender mi lámpara. Sólo consultas serias”, señalaba la presentación junto a una imagen del objeto.

Según contó la chica al portal de contenidos virales Buzzfeed, hace un tiempo se hizo una cuenta en Tinder para bromear y ver con quién hacia “match” por diversión, pero nunca se esforzó por encontrar una cita.

“Me sentí como esa gente que sólo se hace cuenta en Tinder por un impulso al ego”, indicó. Pero luego de 5 meses, Aline entabló una relación y decidió eliminar su perfil.

Aline confesó que tras eso sintió que extrañaba tener algo con lo que perder el tiempo cuando estaba aburrida. “Pensé ¿cómo puedo ir a Tinder y no engañar a mi novio?”, comentó.

Fue así como un día junto a su primo tuvieron la idea de hacer una cuenta nueva de Tinder, pero en lugar de usarla para buscar citas, la utilizarían para vender algo. De este modo, su familiar gentilmente le ofreció una lámpara de la quería deshacerse.

Para su sorpresa, recibió un montón de respuestas, tantas que la aplicación colapsó su teléfono.

“No eres como otras chicas, lámpara”, “Me encanta la lámpara”, decían algunos de los coquetos usuarios.

“Me hice Tinder para vender mi lámpara y tuve tantos match y mensajes que colapsó mi teléfono y me sentí en un ciclo estrepitoso. Aunque es genial, la vendí. Gracias Joseph”, escribió la joven en Twitter junto a algunos mensajes de los interesados.

Al parecer quien se quedó con la codiciada lámpara fue un usuario llamado Joseph, quien le ofreció 125 mil (80.900 pesos) por el objeto pese a que el precio que puso Aline era de 25 (16.100 pesos).

I made a tinder to sell my lamp and got so many matches and messages that it crashed my phone and sent it into a crash loop. It’s cool though, I sold it. thanks Joseph. pic.twitter.com/EP0cIjS2WN

— Aline (@AlineLaReine_) December 10, 2017