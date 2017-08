Tuit de Obama sobre ataque racial en EEUU es el mensaje con más "me gusta" en la historia

Un mensaje publicado por Barack Obama en Twitter, a propósito del mortal enfrentamiento en Charlottesville (Estados Unidos) entre militantes neo-nazis y manifestantes anti-racistas, se ha convertido en el tuit con más “me gusta” en la historia de la red social.

El mensaje del primer presidente negro de Estados Unidos citó al fallecido líder sudafricano Nelson Mandela.

“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión”, escribió Obama el domingo pasado.

Una foto que acompaña el tuit muestra a cuatro bebés -incluyendo una niña negra y un niño rubio-, en una ventana abierta a la que se asoma el exmandatario.

Hacia las 10:00 hora chilena del miércoles, el mensaje de Obama alcanzó 3,2 millones de “likes” en la red social. Además, fue compartido o “retweeted” 1,3 millones de veces.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…" pic.twitter.com/InZ58zkoAm

— Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017