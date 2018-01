Youtuber se disculpa tras grabar cadáver en "bosque de los suicidios" en Japón

Martes 02 enero de 2018 | Publicado a las 11:15 · Actualizado a las 11:20

Logan Paul, un conocido youtuber originario de Ohio, Estados Unidos, se ha visto envuelto en una enorme polémica luego de grabar un cadáver en Aokigahara, al noroeste de la base del Monte Fuji en Japón.

Este lugar es conocido en el país asiático como el “bosque de los suicidios”, debido al elevado número de personas que llega para quitarse la vida.

Según recogen medios internacionales como el periódico español El País o el sitio norteamericano Tech Crunch, fue el 31 de diciembre cuando el joven subió un video en el que aparecía recorriendo el sitio, momento en el que descubre a lo lejos el cuerpo de una persona ahorcada.

Si bien se oculta el rostro del hombre, la secuencia muestra un primer plano de sus manos. Ante la impactante escena, el youtuber junto a sus tres amigos reaccionan con algunas bromas, asegurando posteriormente que era lo “más real” que jamás había filmado.

El registro alcanzó a estar sólo 48 horas en internet ya que posteriormente, y ante la ola de críticas que recibió, Logan Paul decidió eliminarlo.

Además, el norteamericano -quien había dicho que su idea era la de mostrar el vídeo “más loco y más real nunca antes compartido en sus canales”- utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas por el tono irrespetuoso bajo el cual mostró las imágenes.

“Esta es una primera vez para mi. Nunca había enfrentado criticas como estas antes, porque nunca había cometido un error como este antes. Estoy rodeado de buenas personas y creo que tomo buenas decisiones, pero sigo siendo un ser humano, puedo equivocarme”, comenzó señalando.

Junto con asegurar que su idea no fue la de tener más visitas, indicó que su reacción no fue la mejor por el shock que le provocó la escena.

Finalmente, cerró diciendo que su objetivo original era el de generar una ola positiva en internet, para promover la conciencia sobre el tema del suicidio. Pero a pesar de las disculpas, las reacciones no se detuvieron, siendo increpado incluso por famosos.

Tal es el caso del actor de “Breaking Bad” Aaron Paul, quien calificó la situación como “muy triste”, y aseveró que el youtuber era “basura pura”.

Por su parte, el conocido crítico de cine Chris Stuckmann llamó a Youtube a mejorar sus filtros ante este tipo de contenidos. Finalmente, la actriz Sophie Turner escribió: “Eres un idiota. No estás creando conciencia. Te estás burlando”.

Dear @LoganPaul, How dare you! You disgust me. I can't believe that so many young people look up to you. So sad. Hopefully this latest video woke them up. You are pure trash. Plain and simple. Suicide is not a joke. Go rot in hell. Ap — Aaron Paul (@aaronpaul_8) January 2, 2018

Movie reviewers get their videos demonetized for no reason. Logan Paul films the hanged body of a suicide victim and his channel is fine.@YouTube… are you for real? — Chris Stuckmann (@Chris_Stuckmann) January 2, 2018

@LoganPaul You’re an idiot. You’re not raising awareness. You’re mocking. I can’t believe how self-praising your “apology” is. You don’t deserve the success (views) you have. I pray to God you never have to experience anything like that man did. — Sophie Turner (@SophieT) January 2, 2018

Según los datos de la National Police Agency de Japón (NPA), los primeros meses del año fiscal, es decir entre abril y mayo, son los preferidos para los suicidas que acuden a este lugar, que por lo general son hombres de entre 30 y 40 años, aquejados por problemas económicos.

Aunque en 2003 la entidad dejó de hacer públicas las cifras de suicidios para no estigmatizar más el lugar, se tienen registros de hasta 100 cadáveres que fueron encontrados en el transcurso de un año, según señala el medio JapanTimes.