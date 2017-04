¿Cuánto pierden las empresas por los problemas de sueño de sus empleados ?

Un estudio llamado “The cost of poor sleep” realizado por American College of Occupational and Environmental Medicine logró determinar que una empresa pierde al año 1.967 dólares (más de un millón 200 mil pesos chilenos) por cada trabajador con un trastorno del sueño no diagnosticado.

“Estamos frente a una realidad que es preocupante. El mal dormir que hoy tienen los chilenos tiene consecuencias directas en su vida laboral. Un trabajador que no duerme bien de noche no sólo tendrá un menor rendimiento de día sino que quedará expuesto a sufrir accidentes laborales provocados por cansancio” explica el neurólogo y director médico de Clínica Somno, Pablo Guzmán.

La Encuesta Nacional de Salud señala que el 60% de los chilenos cree sufrir algún trastorno de sueño. Por su parte, un estudio hecho en capitales latinoamericanas determinó que los santiaguinos son que peor duermen, siendo líderes en ronquidos, insomnio y uso de sedantes en hombres y mujeres.

El ajetreado nivel de vida, los largos turnos en el trabajo y así también una mala higiene del sueño son algunos de los factores que inciden en esta cifra: “Uno de los grandes problemas es que las personas están acostumbradas a dormir mal. Si roncan, no lo ven como un problema cuando en realidad esto afecta en su calidad de vida y puede ocultar otras enfermedades graves como la apnea del sueño, aumentando el riesgo de padecer infartos, hipertensión y muerte súbita”, agrega el neurólogo Pablo Guzmán.

El examen más completo que existe para diagnosticar la apnea del sueño es la polisomnografía: Un estudio que se realiza mientras la persona duerme y que mide el la presión arterial durante la noche, el esfuerzo que se hace para respirar, niveles de oxigenación de la sangre, funcionamiento del corazón y las distintas etapas del sueño, entre otros factores.

“Un buen estudio del sueño permite entender el origen de los trastornos del sueño y cómo solucionarlos. Esto permite volver a descansar de noche, sin fármacos y pudiendo tener una mejor actividad diurna. En términos de recursos humanos, es ciertamente un beneficio muy importante para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y mejorar la productividad de la empresa” concluye Pablo Guzmán.